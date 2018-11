A caixa de areia para gatos que se limpa sozinha reuniu quase um milhão de euros

Byron Fan tem seis gatos em casa e (mais) uma possível solução para facilitar a tarefa menos apreciada pelos tutores de felinos. A proposta do jovem empreendedor norte-americano é a Footlose, uma caixa de areia automática com características que “vão além das já disponíveis no mercado”.

PUB

Foto

Segundo a Petato, a startup de Fan, a maior parte das soluções semelhantes no mercado “estragam-se ao final de um ano”, uma vez que, durante a limpeza, “provocam e esquecem-se de muitos resíduos”. Por isso, desenvolveram uma tecnologia que se diz “rápida” (demora 90 segundos a executar a limpeza), “livre de obstruções”, “silenciosa”, “sem cheiros”, “robusta e durável”. E que, para já, foi financiada por cerca de 2500 pessoas numa campanha de crowdfunding que, a uma semana de terminar, amealhou cerca de um milhão de euros.

PUB

Foto

PUB

O que antes demorava “dez minutos por dia” agora ocupa “dois minutos por semana”, lê-se, na campanha disponibilizada no Kickstarter. Lá, pediam cerca de 44 mil dólares — valor que conseguiram numa só hora.

Como funciona? Após o gato deixar a caixa de areia, a Footlose começa uma contagem de oito minutos antes de se iniciar o ciclo de limpeza. Todos os desperdícios são canalizados para um recipiente selado, depois de serem separados da areia através da rotação da caixa. “Tudo o que tens de fazer é deitar fora o saco dos resíduos, de vez em quando, quando ele estiver cheio (ao atingir os cerca de oito litros de dejectos, a app dá o alerta).”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já em 2016, uma outra caixa, a Luuup bateu recordes na plataforma Kickstarter. No total foram angariados 1.178.504 dólares canadianos (796.257 euros). A Luuup teve ainda uma outra campanha de crowdfunding numa outra plataforma, o Indiegogo, onde conseguiu 1.222.571 dólares americanos (mais de um milhão de euros).

A Footlose consegue, alega a campanha, distinguir “cada gato da casa” por sensores de “peso e padrões de actividade”. Ao mesmo tempo, recolhe informação que pode ser consultada na app e usada para analisar o estado de saúde do animal de companhia: quando é que o gato usou a caixa de areia, quanto tempo demorou e que quantidade.

Mais populares A carregar...

A caixa, prometem, está pronta para receber gatos jovens e gatos idosos — mas nem todos os bolsos estão prontos para ela. O preço da Footlose, no âmbito do crowdfunding, está fixado entre os 300 e os 400 euros (para enviar para Portugal será necessário pagar quase 70 euros de portes). Com a campanha bem-sucedida, espera-se que a caixa entre em produção entre Abril e Maio de 2019, sendo que é esperado que as encomendas cheguem a casa dos apoiantes em Junho de 2019.

PUB