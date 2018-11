Carta a Manuel Alegre

Caro Poeta, li com alguma tristeza a carta aberta a António Costa que publicou no jornal PÚBLICO onde defende que as touradas são “uma tradição cultural e social e que é parte integrante da nossa civilização”

Em primeiro lugar as touradas só são uma tradição (não sei se cultural ou não) do Ribatejo e do Alentejo, não tendo qualquer base fora destas regiões, pelo que não são parte integrante da nossa civilização, mas da civilização dessas terras. Veja o senhor Poeta que na sua Águeda natal e na sua Coimbra não existe qualquer praça de touros, como não existe no Porto que é a segunda cidade do país.

Já agora repare que a popularidade das touradas, mesmo na sua região natural, tem vindo a diminuir com o tempo. Depois, não é por ser tradição e parte integrante de uma cultura que qualquer acto deva ser protegido. Veja o caso extremo da mutilação genital feminina. É uma tradição de alguns povos islâmicos da África subsaariana e faz parte da sua cultura. Não é por isso que devamos tolerar tal prática que nitidamente viola os direitos humanos, pois não?

Note-se que não estava aqui em causa a proibição das touradas, mas apenas manter nesses espectáculos o IVA de 23%, não o baixando para 6% como vai acontecer com outros espectáculos.

Por último uma observação de pormenor: escreve que “o deputado do PAN foi legitimamente eleito. Com poucos votos, mas foi”. Nada mais errado: o deputado do PAN foi eleito por 75.140 votos enquanto cada deputado do PSD e CDS foi eleito por 18.702 votos. Talvez seja mais importante preocupar-se com isto do que com as touradas!

Carlos Anjos, Lisboa

Urge refletir e agir

Todos os dias a democracia se constrói através do diálogo permanente, da tranparência e junto das populações. Algo que, no cômputo geral, não corresponde à realidade no terreno, sendo perceptível a falta de idoneidade de alguns políticos à escala planetária que valorizam, acima de tudo, os interesses partidários e os jogos de poder. Evidências contraproducentes e onde acresce a corrupção, a ausência de sensibilidade social e a influência de grupos económicos em sectores vitais da sociedade que não se coaduna com os valores democráticos. Todavia, o epicentro da questão é saber se os democratas, mesmo assim, pretendem preservar a estratégia anacrónica e obsoleta que abriu portas à situação a que chegámos? E tudo isto constitui, na minha perspectiva, um fenómeno mundial que se poderia designar por recessão democrática, que urge refletir e agir porque depois pode ser tarde demais.

Manuel Vargas, Aljustrel

