O alemão Manfred Weber é o candidato conservador à presidência da Comissão Europeia em 2019

O alemão Manfred Weber, de 46 anos, foi eleito por grande maioria (79,2%) como cabeça de lista dos conservadores às eleições europeias de 26 de Maio de 2019. A decisão tomada no congresso do PPE (Partido Popular Europeu) torna-o no principal candidato a presidir à Comissão Europeia, em substituição de Jean-Claude Juncker.

Weber é o líder do PPE no Parlamento Europeu e disputou o lugar com o antigo primeiro-ministro finlandês Alexander Stubb, que não conseguiu impor-se junto do congresso em Helsínquia.

PUB

O processo de escolha do presidente da Comissão, o executivo europeu, entre os cabeças de lista (os chamados spitzenkandidaten, o termo alemão para principais candidatos) dos partidos mais votados, foi iniciado em 2014 e não é consensual.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Anteriormente, a escolha era feita pelo Conselho Europeu, que junta os chefes de Estado e de Governo.

PUB

Mas a escolha do spitzenkandidat por parte do maior grupo no Parlamento Europeu não torna Weber automaticamente no sucessor de Juncker. Fontes europeias citadas pelo jornal espanhol El País disseram que o resultado está em aberto e que é preciso esperar pelas eleições de Maio para se verificar como decorrerem, depois, as negociações entre as várias forças.

Estas dúvidas decorrem sobretudo da emergência da direita populista e do tipo de representação que podem vir a obter.

PUB