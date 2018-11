Sporting oficializa contratação de Marcel Keizer

O Sporting acaba de confirmar, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a contratação de Marcel Keizer como treinador, com contrato válido até Junho de 2021.

Os "leões" aguardaram pelo desfecho da partida diante do Arsenal, da 4.ª jornada da Liga Europa, para oficializarem a chegada do sucessor de José Peseiro, numa altura em que o interino Tiago Fernandes fazia a ponte entre os dois.

O treinador holandês, de 49 anos, há muito que era apontado a Alvalade e percebeu-se que o acordo estava iminente quando, ainda nesta quinta-feira, foi tornada pública a sua desvinculação do Al Jazira, clube dos Emirados Árabes Unidos que orientou até agora.

Com um percurso relativamente discreto como treinador, Keizer tem na passagem pelo Ajax o seu ponto mais alto, primeiro para trabalhar com a formação (acompanhou jogadores como Frenkie de Jong, David Neres ou Justin Kluivert), e mais tarde, em 2017, com a equipa principal (obteve um registo de 14 vitórias, cinco empates e cinco derrotas, antes de ser dispensado).

