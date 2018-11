Al Jazira oficializa saída de Marcel Keizer

O Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, confirmou oficialmente a saída do treinador Marcel Keizer, dando a entender, em comunicado, que o holandês rumará ao Sporting.

"Marcel Keizer deixou o cargo de treinador principal do Al Jazira Football Club, estando a sua substituição em curso. O treinador adjunto Damien Hertog liderará a equipa interinamente", começa por referir o comunicado.

"Estamos agradecidos por tudo o que Marcel fez pelo clube e desejamos-lhe todo o sucesso em Lisboa. Desfrutámos de um forte início de temporada e a direcção encetará uma prospecção global para o substituir, a fim de garantir a continuidade deste sucesso inicial, não apenas nos próximos meses, mas também nos próximos anos", declarou Mohammed Saif Al Suwaidi.

O Al Jazira, que ocupa o segundo lugar do campeonato dos Emirados Árabes Unidos, a dois pontos do Al Sharjah, após nove jornadas, confirma a mudança do treinador para Portugal, onde Marcel Keizer, de 49 anos, deverá treinar o Sporting, depois de passagens também por Telstar, Emmen, Cambuur e Ajax.

