Sporting ganha um ponto em Londres e, talvez, um treinador para o futuro

Aconteceu muita coisa ao Sporting nas duas últimas semanas. Alternou jogos excelentes com jogos péssimos, despediu o treinador e nomeou um interino enquanto negociava com outro. E esse interino, chamado Tiago Fernandes, conseguiu nesta quinta-feira, no Emirates, o que José Peseiro, com uma estratégia semelhante, falhou há duas semanas em Alvalade. No Emirates, o Sporting aguentou-se frente ao Arsenal sem sofrer golos e saiu de Inglaterra com um empate (0-0) que deixa os “leões” muito perto da qualificação no Grupo E. Da próxima vez que o Sporting voltar à Liga Europa, uma viagem até ao Azerbaijão para defrontar o Qarabag, o treinador já será o holandês Marcel Keizer, confirmado logo após o jogo, com um contrato até Junho de 2021.

Se há um lance que define o que o Sporting foi no Emirates, foi este: aos 78’, os “leões”, depois de uma aceleração de Diaby, ganham um canto. Bas Dost já estava em campo e os centrais Coates e Mathieu subiram até à área do Arsenal, tudo gente mais que competente no jogo aéreo. E o que aconteceu? O canto foi curto, mas a bola não chegou à área. Foi sendo encaminhada para trás, até chegar ao círculo central. Este foi o único canto que o Sporting teve, um lance de bola parada que os “leões” podiam aproveitar para atacar a baliza de Cech, mas não. Porque o Sporting era uma equipa formatada para aguentar. E aguentou.

Já se percebeu que Tiago Fernandes quer causar boa impressão para poder estar, pelo menos, numa lista “leonina” de “treinadores a chamar em caso de emergência”. Começou bem nos Açores, frente ao Santa Clara, queria continuar bem em Londres, frente a uma das grandes equipas da Premier League. A grande novidade foi a presença do jovem Miguel Luís no “onze”, a estreia a titular do recente campeão europeu de sub-19 num lugar que costuma ser de Battaglia, lesionado.

Com 5.000 barulhentos adeptos “leoninos” a fazerem-se notar no Emirates, aguentar e não errar era a estratégia do Sporting perante um Arsenal que fez descansar algumas das suas vedetas. Özil e Lacazzete nem para o banco foram, Aubameyang começou a suplente e Welbeck foi o avançado titular. Diga-se que o Arsenal, tal como no jogo da primeira volta, também não foi particularmente assertivo, sem grande pressa para chegar ao golo, mas com o mérito de não deixar o rival respirar.

Claro que a estratégia de contenção podia ter saído furada logo aos 17’, com Coates a desviar uma bola que se encaminhava para a baliza após um remate de Welbeck que bateu em Mathieu. O Sporting respondeu com um remate sem grande perigo no minuto seguinte, mas foi coisa rara durante todo o jogo.

Pouco antes da meia-hora, o Arsenal voltou a aproximar-se com perigo, com Welbeck a cabecear perante a fraca oposição de Bruno Gaspar. O avançado inglês caiu mal e já não se levantou. Ficou vários minutos deitado no relvado e acabou por sair de maca, com a perna direita imobilizada, acabando por ser substituído por Aubameyang.

A tendência continuou na segunda parte, com o Arsenal a atacar e o Sporting a aguentar. Renan foi fechando a baliza e o Sporting ainda teve de jogar os últimos minutos com dez, devido a expulsão de Mathieu, por falta cometida sobre Aubameyang num lance em que o gabonês se isolava. Mesmo com dez, o Sporting aguentou-se e Tiago Fernandes, que ainda vai dirigir a equipa frente ao Desp. Chaves, só pode sentir-se orgulhoso da herança que vai deixar ao seu sucessor holandês.

