Inteligência artificial trará um “aumento significativo” no cibercrime

Há mais um sector em que a inteligência artificial está a abrir novos horizontes: o do cibercrime. Para James Trainor, que passou duas décadas a trabalhar no FBI, onde acabou por liderar a divisão de cibercrime, as tecnologias que estão a ser usadas para criar todo o tipo de automatismos vão também dar origem a ataques informáticos mais poderosos.

“A grande questão é passar de uma actividade de cibercrime feita por humanos, em que é uma pessoa e um teclado, para a automação e uso da inteligência artificial. Vai ser possível fazer ataques em grande escala”, antecipa Trainor, que conversou com o PÚBLICO durante a Web Summit.

Os ataques informáticos são crimes em que o factor humano ainda tem um papel fundamental. Há criminosos atrás de um computador, que programam e disseminam software malicioso. Muitas vezes usam técnicas para ludibriar as vítimas, como mensagens de mail personalizadas. Estas pessoas são assim levadas a ceder dados ou a instalar um ficheiro que não é aquilo que pensam, abrindo uma porta ao atacante.

Os sistemas inteligentes, porém, vão dar uma nova dimensão aos ciberataques, argumenta o ex-FBI. “Daqui a cinco anos, pode ser o contrário e a maioria dos ataques serem com base em inteligência artificial, o que vai trazer um aumento significativo na actividade criminosa. Não se traz um humano para uma luta de software. Isto é cibersegurança, é uma luta de software. Não é uma questão de seres humanos, é uma questão de ter o melhor software.”

Entre 2012 e 2016, Trainor encabeçou a divisão de cibersegurança do FBI, antes de se reformar e ir trabalhar para a Aon, uma multinacional de seguros e análise de risco. Durante os anos em que esteve no FBI, viu a investigação de cibercrimes deixar de ser um trabalho espalhado por vários departamentos para se tornar num departamento específico dentro da organização.

Mesmo com mais recursos e investimento, os desafios para os investigadores do FBI são muitos, reconhece Trainor, e não passam apenas pelas redes sociais e as aplicações de mensagens, onde qualquer pessoa pode criar contas, espalhar desinformação e, em alguns casos, comunicar de forma encriptada. O trabalho é dificultado também pelos países que funcionam como portos de abrigo para cibercriminosos. E esta é uma lista cujo primeiro lugar, assegura, é da Rússia.

“O crime é uma coisa muito complexa e internacionalizada. A capacidade de recolher informação requer cooperação internacional, o que significa processos legais nos EUA e fora dos EUA. Mas há alguns países que possibilitam o cibercrime, particularmente a Rússia", diz Trainor. "Não é só uma questão de não estarem a ser cooperantes [com as autoridades de outros países]. Estão a promovê-lo. Os cidadãos russos cuja actividade de cibercrime extravase as fronteiras da Rússia não sofrem quaisquer consequências”.

A protecção e apoio que Moscovo eventualmente dá aos cibercriminosos tornou-se nos últimos anos um tema político e um dos antigos chefes de James Trainor, o antigo director do FBI, Robert Mueller, está desde o ano passado a investigar a possível interferência russa nas eleições que deram a vitória a Donald Trump.

Concorrência do privado

Os salários elevados que o sector privado oferece são outro problema para o FBI. Engenheiros e programadores informáticos são muito procurados por empresas de todo o género. Mas a área da cibersegurança é daquelas em que há mais escassez de mão-de-obra e onde as empresas competem ferozmente por talento (é uma questão que também foi levantada em Portugal pelo ex-director do Gabinete Nacional de Cibersegurança, Pedro Veiga, quando se demitiu em Maio).

“Demora anos desenvolver as competências técnicas e são competências que podem ser directamente transferidas para o sector privado”, explicou Trainor. “As pessoas podem ficar tentadas a ir para o sector privado, onde também se fazem coisas boas. Mas é diferente. Nada é comparável ao trabalho do FBI”, defendeu.

Então como se aliciam especialistas a trabalhar por menos dinheiro? “Damos-lhes uma grande missão e um sentido de serviço público É uma carreira fantástica, é desafiante, é preciso ser criativo, inovador, inteligente. E é trabalhar para o público, a proteger as pessoas. Foi por isso que fiquei 20 anos.”

