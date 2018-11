Pedro, de Portugal

Pedro é conhecido como Pedro Cardoso, mas chama-se Pedro Cardoso Martins Moreira. E é conhecido porque é actor. Conhecido em Portugal e muito conhecido no Brasil, o país onde nasceu — e por isso é brasileiro.

Mas tanto a família da mãe (Cardoso), como a família do pai (Martins Moreira), são de origem portuguesa. Quando os bisavós paternos viajaram para o Brasil, a bisavó atravessou o Atlântico já grávida. Dessa gravidez nasceu o avô de Pedro, Thiers Martins Moreira, um catedrático, estudioso de literatura, amante das letras lusitanas. Foi ele quem fez com que Pedro Cardoso se apaixonasse por Portugal, por causa da literatura.

PUB

Mas Pedro voltou a apaixonar-se por Portugal, por causa de... Portugal, onde só esteve pela primeira vez aos 24 anos de idade. Desde então, nunca mais deixou de pensar em viver em Portugal e pedir a nacionalidade portuguesa. Depois de mais de uma década como imigrante (ou... visitante, como gosta de se considerar), está em vias de ser também cidadão português.

PUB

Pedro Cardoso está em cena com O AutoFalante, no Teatro Independente de Oeiras (TIO), até 15 de Dezembro. Na entrevista, dada nos camarins do TIO, leu uma passagem de A Invenção de Orfeu, do poeta Jorge de Lima. Uma obra que é escrita com base n’Os Lusíadas, mas sob o ponto de vista do povo brasileiro. Aqui fica a leitura, que não foi incluída no episódio.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Subscreva o podcast Histórias de Portugal no iTunes, Soundcloud, Spotify e nas aplicações para podcasts. Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.

Fique a conhecer os autores deste podcast no episódio especial do Reservado ao Público:

PUB