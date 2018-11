Chefe da diplomacia de Angola em Lisboa para preparar visita de João Lourenço

O ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto, aterrou esta quarta-feira em Lisboa para uma visita de trabalho de 24 horas preparatória da deslocação oficial do Presidente angolano, João Lourenço, indica um comunicado oficial.

No comunicado, o Ministério das Relações Exteriores (MIREX) angolano adianta que a visita de Manuel Augusto se realiza a convite do homólogo português, Augusto Santos Silva, que se reunirão ainda esta tarde, em Lisboa.

PUB

Para o MIREX, Angola e Portugal mantêm uma "cooperação sólida e forte" em vários domínios, quer a nível bilateral, quer multilateral, através da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), com destaque para os setores político, económico, ambiental, construção, educação, energia e cultura.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Aquando da recente visita a Angola do primeiro-ministro de Portugal, António Costa, os dois países assinaram, em Luanda, uma convenção para acabar com a dupla tributação em impostos sobre o rendimento e prevenir a fraude e evasão fiscal", lê-se no comunicado.

PUB

O MIREX lembra também que, na mesma altura, os dois países rubricaram acordos sobre transporte aéreo, visando aumentar o número de ligações aéreas, bem como um protocolo de cooperação entre a Unidade de Gestão da Dívida Pública angolana e a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública portuguesa.

O Presidente de Angola visita oficialmente Portugal de 22 a 24 deste mês, que inclui no primeiro dia uma sessão no Parlamento e uma cerimónia nos Jerónimos, confirmou na segunda-feira fonte da casa civil da Presidência angolana. O resto do programa será divulgado dias antes da visita.

PUB