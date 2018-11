Crónica ilustrada de uma mãe que não dorme

Mattea Goff acordou exausta. Mais uma vez. Aurora, a filha de cinco meses, tinha-lhe dado mais uma noite de muito pouco sono. E isso notava-se na cara de Mattea. Foi por isso que o marido a confrontou: por que razão estava com tão mau humor? Incapaz de explicar, decidiu desenhar. O que a mãe não esperava era que o post se tornasse viral quando o publicou no Facebook (onde tinha pouco mais de 100 amigos). Mais de 213 mil partilhas e 63 mil comentários depois, Mattea Goff decidiu criar uma página para as suas criações.

"Comecei a desenhar um rascunho e tornou-se em algo maior", disse Mattea Goff numa entrevista à televisão ABC. Nos comentários, muitas mulheres dizem identificar-se com aquele sentimento e partilham as suas experiências. E a norte-americana acredita que o sucesso dos desenhos venha daí: "Acredito que as mães se identificam com estes rascunhos porque é difícil explicar o cansaço quando não se passou por isso. Mas, quando se usam imagens, é mais fácil partilhar caso as palavras não saiam."

Nos desenhos de traço quase amador, Mattea ilustra o marido de "mamilos inúteis" num sono profundo enquanto ela dorme aos soluços, com Aurora a acordar várias vezes para mamar. A norte-americana já sublinhou em várias entrevistas que Kris Goff não é um pai ausente. Ajuda em várias tarefas, também com a filha mais velha, de cinco anos. Mas na hora de amamentar não pode ser útil: "Estou a amamentar e foi uma opção minha".

Na página Stick with me — home of #uselessnipples, Mattea tem vindo a partilhar outras imagens. Clássicos de mães desesperadas com as infindas tarefas de ter um bebé e frases com humor para despistar o cansaço. Como esta: "Quem disse 'não adianta chorar sobre o leite derramado', claramente nunca derramou leite materno."

