Foi com o intuito de "inspirar pessoas de todo o mundo a cuidar do meio ambiente" que a Chartered Institution of Water and Environmental Management (CIWEM) criou o concurso Environmental Photographer of the Year, em 2007.

O fotógrafo iraniano Saeed Mohammadzadeh, autor da imagem End Floating, é o vencedor da edição de 2018 do concurso, anualmente proposto pela CIWEM, uma organização britânica não-governamental de cariz ambientalista que intervém em 89 países de todo o mundo. A imagem que conquistou o júri descreve um barco atolado no parco leito do lago Urmia, no Irão. "As alterações climáticas intensificaram as secas e aceleraram o processo de evaporação das águas", pode ler-se na legenda da fotografia. "Os furos ilegais e a proliferação de represas e sistemas de irrigação também são apontados como causa para a diminuição do volume de águas. As tempestades de areia tóxica, carregada de sal, inflamam o olhos e os pulmões dos residentes das áreas circundantes. A seca está também a destruir o habitat de várias espécies. A salinidade é extrema; chega mesmo aos 340 gramas por litro, um valor oito vezes superior ao da média da água do mar."

Nesta edição, foram também 89 as nacionalidades dos fotógrafos que submeteram trabalhos a concurso, que se dividiu em cinco categorias: fotógrafo do ano, jovem fotógrafo do ano, sustentabilidade em prática, climas em mudança e ambiente construído.