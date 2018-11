Ala pediátrica do S. João

Volto e voltarei sempre à construcção da ala pediátrica do Hospital de S.João, já que li no PÚBLICO que a associação pediátrica do H.S. João defende "o ajuste directo" da ala pediátrica quando o concurso público, que é a escolha do Governo, pode adiar anos a sua construção.

Pondo de lado as considerações de ordem ética e moral, que não têm sido suficientes para alterar a decisão governamental, mau grado o carácter imperativo de qualquer decisão que envolva, como esta, a pediatria oncológica - crianças com leucemia e doenças afins -, que estão a fazer quimioterapia em contentores.

Não considero uma decisão, eticamente aceitável, que se continue a protelar, sejam quais forem as razões (orçamentais ou quejandas) uma obra absolutamente prioritária para manter na Europa um pseudo prestígio de "bom aluno".

Não há desculpas aceitáveis... O que há é o "orgulho" que se preza até ao limite, de manter o patético "cognome" de "bom aluno" que nada tem a ver com o essencial que nos devem quaisquer políticos que sejam gente de bem.

Ana Maria Mota, Porto

Parada militar na Avenida da Liberdade

Desfilei, como ex-combatente em Angola, no grande evento de domingo passado na mais bela artéria de Lisboa e, contrariamente à opinião de alguns cidadãos, estive numa parada da paz pois celebrou o fim, em 11/11/1918, de uma carnificina que tirou a vida a vinte milhões de pessoas, das quais cerca de metade eram jovens soldados e que foram vítimas dos jogos de interesses estratégicos e dos erros criminosos dos políticos daquela época.

Os militares, porque conhecem como ninguém os horrores da guerra, não a desejam e choram como crianças quando vêem tombar um camarada. A grande parada do dia 4, que teve todo o apoio do PR (merece toda a nossa admiração pelo interesse que manifesta pela instituição militar, como nenhum Presidente civil o fizera até agora), marcou o reencontro dos portugueses com os elementos das Forças Armadas e de segurança.

Manuel Alves, Lisboa

