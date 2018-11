Ministro do Interior alemão prepara saída da liderança da CSU

Horst Seehofer estará a preparar-se para sair da liderança da CSU, dizem fontes próximas do líder do partido na Baviera e ministro do Interior citadas pelo semanário alemão Die Zeit.

Segundo estas fontes, Seehofer anunciará a decisão no fim-de-semana, num encontro de liderança da CSU (União Social-Cristã, o partido-gémeo da CDU na Baviera) para discutir as candidaturas às eleições para o Parlamento Europeu – onde o bávaro Manfred Weber é o principal candidato à nomeação do Partido Popular Europeu (PPE) e, assim, ao cargo de presidente da Comissão Europeia.

No entanto, Seehofer quer manter-se como ministro do Interior. Após o desastre eleitoral da CSU, que nas últimas eleições na Baviera venceu mas perdeu a maioria absoluta e teve um dos piores resultados da sua história, especulou-se que sairia tanto da liderança da CSU como do Governo de Angela Merkel – a sua insistência em discordar com a chanceler sobre o tema da imigração foi vista como uma das razões para o mau resultado eleitoral da CSU.

Esta terça-feira, foi de novo pedida a sua demissão do Governo após a saída do antigo responsável da espionagem interna Hans-Georg Maassen, suspeito de proximidade com a direita radical e a Alternativa para a Alemanha (AfD), depois de virem a público críticas ao Governo feitas num discurso de despedida com outros chefes de serviços de informação interna europeus. Seehofer, que antes sempre protegeu Maassen, é acusado de má avaliação e vários partidos pedem que saia do cargo de ministro do Interior.

Esta não é, no entanto, a primeira vez que fontes próximas de Seehofer anunciam um afastamento, e a última vez este acabou por não acontecer. Foi no auge da discussão sobre limites à entrada de migrantes e refugiados que Seehofer deu a entender que se demite de ambos os cargos, a sua saída foi amplamente noticiada, mas depois surgiu a informação de que a liderança da CSU não aceitou o afastamento.

O próprio Die Zeit, que dá esta quarta-feira a notícia da intenção da demissão do líder da CSU, comenta que Seehofer “é o homem que recentemente se demitiu e que depois se demitiu da sua demissão”.

Mas há algo que pode ter ajudado Seehofer a tomar esta decisão, diz ainda o jornal: o anúncio da chanceler, Angela Merkel, que deixaria a liderança da CDU, sem deixar a chancelaria. Isso abre caminho a que Seehofer possa pretender fazer o mesmo: deixar o partido, mas não o Governo.

