Democratas partem à reconquista da Câmara dos Representantes

O Partido Democrata poderá reconquistar o controlo da Câmara dos Representantes nas eleições intercalares norte-americanas desta terça-feira. Com as urnas já encerradas em alguns estados, há resultados parciais a indicarem fortes ganhos em estados como o Texas, onde o democrata Beto O'Rourke liderava a contagem de votos sobre Ted Cruz na corrida ao Senado, e na Florida, onde a eleição para o cargo de governador e para o Senado estava, às 01h20 de Lisboa, virtualmente empatada entre os candidatos democratas e republicanos.

Estão em jogo todos os 435 lugares na Câmara dos Representantes e 35 dos 100 lugares no Senado, para além da escolha dos governadores de 36 estados e três territórios norte-americanos e os presidentes de câmara de várias cidades.

PUB

A esta hora estão também encerradas as urnas nos estados da Geórgia, Carolina do Sul, Virgínia, Vermont, New Hampshire, Massachussetts, Tennessee, Ohio, Rhode Island, Connecticut, Delaware, Alabama, Mississipi, Missouri, Illinois, Oklahoma, South Dakota, Michigan, Maine e Kentucky.

PUB

Siga a cobertura em directo do Washington Post, parceiro do PÚBLICO:

PUB

Cerca das 01h20 de Portugal Continental, a imprensa norte-americana dava como certa a reeleição do senador independente Bernie Sanders, pelo Vermont, e do democrata Tim Kaine, pela Virgínia.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ao longo do dia de terça-feira surgiram dados preliminares a indicar uma elevada participação no acto eleitoral, que em vários estados estará perto dos valores de uma eleição presidencial – algo raro para um escrutínio intercalar.

Chicago, Illinois Reuters/JOHN GRESS Iowa Reuters/KC MCGINNIS Los Angeles, Califórnia LUSA/MIKE NELSON Califórnia Reuters/MIKE BLAKE A candidata democrata Abigail Spanberger, na Virgínia LUSA/MICHAEL REYNOLDS A candidata democrata Alexandria Ocasio-Cortez a votar em Nova Iorque Reuters/ANDREW KELLY Los Angeles, Califórnia LUSA/MIKE NELSON Califórnia LUSA/EUGENE GARCIA Los Angeles, Califórnia LUSA/MIKE NELSON Vermont LUSA/HERB SWANSON Denver, Colorado LUSA/BOB PEARSON Minneapolis, Minnesota Reuters/ERIC MILLER Chicago, Illinois LUSA/KAMIL KRZACZYNSKI Geórgia Reuters/LEAH MILLIS Illinois LUSA/TANNEN MAURY Geórgia Reuters/LEAH MILLIS Atlanta, Geórgia LUSA/TAMI CHAPPELL Wisconsin LUSA/TANNEN MAURY Missouri LUSA/SID HASTINGS Missouri LUSA/SID HASTINGS Atlanta, Geórgia LUSA/TAMI CHAPPELL Los Angeles, Califórnia LUSA/MIKE NELSON Illinois LUSA/KAMIL KRZACZYNSKI Virgínia LUSA/MICHAEL REYNOLDS Florida LUSA/CRISTOBAL HERRERA Connecticut Reuters/MICHELLE MCLOUGHLIN New Hampshire LUSA/KATHERINE TAYLOR Califórnia Reuters/MONICA ALMEIDA Des Moines, Iowa Reuters/SCOTT MORGAN Califórnia Reuters/MONICA ALMEIDA Nova Jérsia LUSA/JUSTIN LANE Califórnia Reuters/MIKE BLAKE Fotogaleria

Só a partir das 4h em Portugal Continental (ainda 23h de terça-feira na Costa Leste dos EUA) é que se saberá se o Partido Democrata conquistou o controlo da Câmara dos Representantes (um cenário com elevada probabilidade de se concretizar, segundo as sondagens mais recentes) ou se o Partido Republicano o manteve. Uma mudança de cor do Senado, onde apenas 35 lugares estão em jogo, e sobretudo em estados tendencialmente republicanos, é menos provável.

PUB