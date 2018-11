Asia Bibi foi libertada e partiu num avião rumo a parte incerta

A cristã paquistanesa Asia Bibi, que em 2010 fora condenada à morte por blasfémia, foi libertada e terá deixado o país num avião, “mas ninguém sabe para onde”, disse à AFP o seu advogado, Saif ul Mulook – que esta semana fugiu do país por temer pela vida. A ordem de libertação de Asia Bibi tinha sido emitida há uma semana pelo Supremo Tribunal do Paquistão e gerou uma onda de protestos organizados por parte do grupo islâmico Tehreek-Labbaik, levando as autoridades a recearem uma onda de violência.

Asia Bibi passou oito anos no corredor da morte depois de ter entrado em confronto verbal em 2009 com duas mulheres muçulmanas, depois de ter bebido água de um copo que lhes estava reservado. Bibi rejeitou converter-se ao islão e foi acusada, perante uma multidão, de ter insultado Maomé com “afirmações difamatórias e sarcásticas”, diz o relatório da Comissão Internacional de Juristas.

O caso gerou uma onda internacional de apoio à mulher cristã, e um coro de críticas às leis anti-blasfémia do Paquistão.

No veredicto judicial, os três juízes do Supremo consideraram não haver provas que suportassem as acusações contra Bibi. De acordo com a sentença, as duas mulheres responsáveis pela denúncia “tinham razões para apresentar alegações falsas contra a requerente”. Para além disso, “a acusação falhou categoricamente [na tentativa de] provar o seu caso”, diz o documento.

