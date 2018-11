Ílhavo vai servir durante cinco dias a cozinha tradicional bacalhoeira

Cabeças de bacalhau, arroz, cebola, alho, louro, tomate, azeite, água e vinho branco. A lista de ingredientes é simples, o resultado final revela-se bem mais composto. A chora de bacalhau, uma espécie de sopa que outrora era servida a bordo dos navios bacalhoeiros, será um dos pratos fortes do Festival Gastronomia de Bordo que, entre os próximos dias 14 e 18, decorrerá em Ílhavo.

Mais de uma dezena de restaurantes do município irão proporcionar experiências gastronómicas com um mínimo de três pratos e preços entre os 10 e os 30 euros. E, também sob o pretexto da gastronomia que outrora alimentava os pescadores, decorrerão várias visitas guiadas, algumas delas com direito a degustações – de bacalhau, claro está.

PUB

Depois de um primeiro momento, no passado mês de Outubro, em Peniche, o Festival Gastronomia de Bordo prepara-se, agora, para lançar âncora em Ílhavo – e, em Dezembro, navegará até à Murtosa, outro dos municípios envolvidos no projecto de programação cultural em rede no qual este festival se insere. Durante cinco dias, 14 restaurantes do município que garante ser a “capital portuguesa do bacalhau” irão reservar lugar de destaque para a cozinha tradicional bacalhoeira.

PUB

Foto Margarida Malaquias

PUB

O melhor é começar já a fazer a sua selecção e a reservar mesa: Praia do Tubarão, Bela Ria, Canastra do Fidalgo, Cantina Bar da Lota, Duna do Meio, Estrela do Mar, Maradentro, Marisqueira Barra, Marisqueira da Costa Nova, Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel, O Gafanhoto, O Navegante, Salsus e Traineira.

Para aqueles que possam pensar que este será mais um festival do bacalhau – Ílhavo já tem um e decorre, anualmente, em Agosto -, a chef Patrícia Borges, mentora do projecto, faz questão de desfazer todas as dúvidas: “Ainda que o bacalhau e seus sucedâneos estejam presentes, as propostas destacam a cozinha tradicional bacalhoeira”, marcada por pratos como caldeirada de espinhas de bacalhau ou o bacalhau frito, além da chora.

As ementas estarão, assim, carregadas de história mas o festival pretende ter, igualmente, uma boa dose de inovação. Patrícia Borges promete não deixar créditos por mãos alheias e, depois de ter já andado a criar receitas como a patanisca negra e o hambúrguer de bacalhau, prepara-se para voltar a surpreender. “Estou a pensar criar um ceviche de bacalhau fresco para o evento de arranque do festival”, desvenda a chef especialista em peixe.

PUB

Visitas ao património a pretexto da gastronomia

Além das propostas oferecidas por cada um dos restaurantes aderentes, o festival reserva, então, um programa de visitas paralelo e que recebe o nome de “Sentidos de mar”. São várias propostas para descobrir o património marítimo e iconográfico do município de Ílhavo, incluindo o religioso. “Vamos ter, por exemplo, um passeio ciclável gratuito na Costa Nova do Prado, no primeiro dia do festival, em que as bicicletas são disponibilizadas pela organização. Já no dia 15, a proposta passa por um passeio pedestre orientado no Porto de Pesca Costeira e com visita à lota, onde se poderá assistir a um leilão”, destacou Fátima Teles, vereadora da câmara de Ílhavo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Ílhavo, caminhos da procissão do Senhor Jesus dos Navegantes” é a proposta para dia 16 e consiste num passeio pedestre em torno da emblemática procissão ilhavense (5 euros por pessoa), antecedendo a visita gastronómica orientada ao Museu Marítimo de Ílhavo - por José Gomes Ribeiro, Álvaro Garrido e Patrícia Borges -, na manhã do dia 17, com degustação (3 euros por pessoa).

Também no dia 17, mas da parte da tarde, decorrerá um passeio orientado de bicicleta aos estaleiros Delmar Conde e Carmonáutica (8 euros por pessoa). O último passeio é feito, em parte, a bordo de uma lancha, e consiste numa visita orientada ao porto de pesca costeiro e à empresa de transformação alimentar do bacalhau – Bacalhau Barents, com degustação preparada pelo chef Ricardo Marques, do Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel (15 euros por pessoa).

PUB