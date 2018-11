EuroBic e Evo Payments lançam concorrente da SIBS nos pagamentos

O EuroBic anunciou esta quarta-feira a constituição de uma nova instituição de pagamentos em parceria com a Evo Payments, empresa internacional especializada nesse tipo de operações. A aliança pretende relançar a NetPay, uma rede de pagamentos no segmento de comércio que foi lançada em 2006 pelo Banco Português de Negócios (BPN), para concorrer com a SIBS, empresa de serviços financeiros responsáveis pela rede Multibanco.

Em comunicado, a instituição que adquiriu o BPN, refere que a Netpay tem uma posição relevante no mercado nacional de aceitação de pagamentos (acquiring), com um parque de 22.500 terminais de pagamento em comerciantes.

A nova instituição de pagamentos será detida em 50% mais uma acção pela EVO Payments e o restante pelo banco liderado por Fernando Teixeira dos Santos, antigo ministro das Finanças.

A parceria permitirá disponibilizar soluções de pagamento "competitivas e inovadoras (the best in class) à rede de comerciantes Netpay, promovendo o seu crescimento no mercado português, em linha com os objectivos do Plano Estratégico 2020 do EuroBic”, lê-se no comunicado.

De acordo com a mesma fonte, “o objectivo operacional desta parceria consiste em desenvolver uma estratégia de diferenciação do actual modelo de negócio, tornando-o ainda mais atractivo para os parceiros, e criando condições para aumentar substancialmente a rede de comerciantes e o número de transacções na rede Netpay, quer em TPA [terminais de pagamento automáticos], quer em novas plataformas que disponibilizem de forma ágil, prática e segura os novos produtos e serviços”.

“Estamos convictos que esta parceria irá contribuir decisivamente para que o banco possa aumentar substancialmente a sua base de clientes fidelizados, nomeadamente nos segmentos de pequenas empresas e pequenos negócios” , afirma Fernando Teixeira dos Santos, presidente da comissão executiva do EuroBic, citado no comunicado.

O relançamento da NetPlay acontece numa altura de liberalização dos pagamentos, permitida pela nova legislação comunitária, que representa uma espécie de revolução neste mercado, com a chegada de novos fornecedores de serviços. Os clientes passam a dispor dos seus dados bancários e a poderem autorizar entidades terceiras a aceder directamente às suas contas, a fazer um conjunto de operações, ou a propor-lhes serviços. Isto só é possível através da intervenção de solicitações tecnológicas financeiras, criadas pelas chamadas fintech, que os bancos já incorporaram em parte, nomeadamente nos serviços homebanking ou MB Way.

