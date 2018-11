Taxa de desemprego no terceiro trimestre estabilizou nos 6,7%

A taxa de desemprego do terceiro trimestre de 2018 foi de 6,7%, correspondendo ao valor mais baixo da série iniciada no 1.º trimestre de 2011. Este valor é igual ao do trimestre anterior e inferior em 1,8 pontos percentuais (p.p.) ao do trimestre homólogo de 2017, divulgou esta quarta-feira o INE.

Em Agosto e após uma ligeira revisão em alta feita pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa ficou em 6,9% da população activa, tratando-se, pela primeira vez desde Fevereiro de 2016, de um aumento mensal da taxa de desemprego.

A comparação com o período homólogo, o desemprego continuou a cair em Agosto e registando um recuo de 1,8 pontos percentuais em relação a Agosto de 2017.

