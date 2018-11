Valência com precisão suíça passa Manchester United à condição

O Valência bateu esta quarta-feira, no Mestalla, a formação suíça do Young Boys, por 3-1, aproveitando para ascender, à condição, ao segundo lugar do Grupo H (5 pontos) por troca com o Manchester United (4), que esta noite defronta a líder Juventus em Turim, na 4.ª jornada da Champions.

Um bis de Santi Mina (14' e 42') e um assomo individual de Carlos Soler (56') - que havia assistido Mina nos dois primeiros golos - renderam a primeira vitória dos espanhóis na prova. Roger Assalé (37') ainda tentou convocar os fantasmas do jogo de Berna (1-1), mas a maior precisão dos andaluzes não permitiu nova surpresa. A expulsão por vermelho directo a Sanogo (77') tornou ainda mais evidente o desfecho do jogo da equipa de Gonçalo Guedes.

PUB

No Grupo G, a Roma foi conquistar três pontos a Moscovo, impondo-se ao CSKA (1-2). Os italianos entraram praticamente com o golo de Kostas Manolas (4'), na sequência de um canto, uma vantagem ameaçada pelo remate de Sigurdsson (50'), mas que a expulsão de Magnusson (56') ajudou a recuperar apenas três minutos volvidos.

PUB

Pellegrini (59') conseguiu o que o companheiro Florenzi falhara de forma incrível ainda na primeira parte (29'). Os romanos lideram com 9 pontos, seguidos do Real Madrid (6), que defronta o Viktoria Plzen, na Doosen Arena.

PUB

PUB