Tsitsipas é o primeiro semifinalista das NextGen Finals

Stefanos Tsitsipas qualificou-se nesta quarta-feira para as NextGen Finals, após somar a segunda vitória em Milão, às custas de Frances Tiafoe.

O grego de 21 anos, que este ano melhorou o ranking de 91.º lugar para 15.º, venceu por 4-3 (7/3), 4-3 (7/5) e 4-2, garantindo desde já um dos dois primeiros lugares do Grupo A.

PUB

Tiafoe (40.º mundial) ainda poderá qualificar-se, se vencer na última jornada Hubert Hurkacz (85.º) que infligiu a segunda derrota ao espanhol Jaume Munar (76.º), por 4-2, 4-2, 2-4, 3-4 (5/7) e 4-1.

PUB

O polaco começou a época no 237.º lugar, mas depois de passar o qualifying em dois Grand Slams e conquistar os seus primeiros dois títulos o ATP Challenger Tour, chegou ao 79.º posto.

PUB

No Grupo B, outro norte-americano, Taylor Fritz (47.º) precisou de quatro sets, 1-4, 4-1, 4-3 (11/8) e 4-2, para derrotar o italiano Liam Caruana (622.º), o contemplado com o wild card, após um torneio de qualificação, em que derrotou três compatriotas. A jornada terminava com o duelo entre dois vencedores do primeiro dia, o australiano Alex De Minaur (31.º) e o russo Andrey Rublev (68.º).

PUB