Sporting e Sp. Caldas em vantagem na Taça Challenge

O Sporting e o Sp. Caldas deixaram nesta quarta-feira bem encaminhado o apuramento para a terceira ronda a Taça Challenge, em voleibol, depois de terem triunfado por 3-0 e 3-1, respectivamente, diante do Fentange e do Chenois Geneve, na primeira mão da eliminatória.

No pavilhão João Rocha, os "leões" não tiveram dificuldades em impor-se aos luxemburgueses do Fentange, ganhando com os parciais de 25-23, 25-20 e 25-19.

Nas Caldas da Rainha, o Sporting Clube das Caldas sentiu mais dificuldades diante dos suíços do Chenois Geneve, mas ainda assim conseguiu triunfar por 28-26, 25-20, 22-25 e 27-23.

Depois da vitória por 3-0 do Benfica sobre os cipriotas do Pafiakos Pafos, as equipas portuguesas partem todas em vantagem para os jogos da segunda mão, que estão agendados para dia 14.

