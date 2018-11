“O segredo é jogarmos à Sporting”, diz Tiago Fernandes

Enquanto a direcção do Sporting não anuncia oficialmente o nome do novo treinador, Tiago Fernandes vai comandando a equipa que herdou de José Peseiro. Após a estreia vitoriosa frente ao Santa Clara, os “leões” visitam o Arsenal na quarta jornada do Grupo E da Liga Europa (quinta-feira às 20h, SIC). E Tiago Fernandes garante que a equipa vai a Londres para vencer.

“É um jogo de Liga Europa, com grandes futebolistas. Sabemos do valor e da qualidade dos jogadores do Arsenal, mas nós somos o Sporting. Vamos procurar contrariar a qualidade do nosso adversário”, sublinhou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão da partida. “Preocupamo-nos connosco, com aquilo que temos de fazer no jogo. Queremos dar uma alegria aos nossos adeptos, porque vamos trazer mais adeptos do que o Arsenal levou a Alvalade. Queremos dar-lhes uma alegria”, acrescentou.

Tiago Fernandes deu a receita para o sucesso: “Vamos entrar a jogar para ganhar, com ambição, garra e atitude”. Há 14 jogos sem perder, o Arsenal está longe de ser um desconhecido – “estudei o adversário, que já conhecia. Estamos preparados para defrontar uma grande equipa”, garantiu o treinador do Sporting.

“Do ponto de vista táctico temos de ter em conta aquilo que o adversário faz. Temos de estar preparados. Se errarmos eles vão aproveitar mais vezes porque têm muita qualidade. Não podemos fazer com que eles possam aproveitar. Em termos tácticos temos de ser muito organizados e coesos, como fomos nos Açores. Amanhã, o segredo é jogarmos à Sporting, com ambição enorme e grande vontade de ganhar”, frisou, confessando: “Temos esperança enorme de fazer pontos amanhã, é com esse intuito que viemos. Queremos disputar o primeiro lugar do grupo.”

Sem referir-se ao nome de Marcel Keizer, apontando como muito provável sucessor de José Peseiro no comando técnico dos “leões”, Tiago Fernandes reiterou que está disponível para ajudar o Sporting. “Tenho tido uma grande ajuda dos nossos jogadores, têm treinado de forma fantástica. Estou à frente de um grupo de jogadores de grande qualidade e profissionalismo. Vou continuar no Sporting e disponível para ajudar naquilo que o clube entender. Quanto ao resto não tenho de comentar, a direcção sabe o que é melhor para o clube”, concluiu.

“O nosso treinador é o Tiago”

Instantes antes, Bruno Fernandes tinha adoptado um discurso idêntico face às perguntas sobre Keizer. “O que interessa é o presente, o nosso treinador é o Tiago. Não nos foi dito nada. Os jogadores não têm preferência. Quem toma as decisões é o presidente”, sublinhou o internacional português.

Sobre o Arsenal, Bruno Fernandes admitiu tratar-se de “uma das equipas mais fortes da Premier League”. “Mas temos todas as condições para amanhã conseguir um resultado positivo. Temos feito um percurso interessante e ainda podemos melhorar”, acrescentou o futebolista, concluindo: “Temos de ter atitude e ambição. Temos responsabilidade muito grande de representar este clube. Temos de entrar em qualquer jogo para ganhar, independentemente do adversário.”

