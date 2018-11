Michael Douglas junta-se ao pai no Passeio da Fama

Michael Douglas comemorou o seu 50.º aniversário no mundo do espectáculo, nesta terça-feira, com uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood, perto da do seu pai, Kirk Douglas, agora com 101 anos.

Michael Douglas, de 74 anos, marcou presença com o pai, a actriz Catherine Zeta-Jones, sua mulher, e a amiga Jane Fonda.

“Quando soube que Michael ia ter uma estrela, pensei: 'Por que demorou tanto tempo?' Especialmente porque ele sempre esteve à frente do seu tempo”, declarou Jane Fonda na pequena cerimónia.

Michael Douglas já apareceu em mais de 60 filmes e programas de televisão, incluindo a série policial da década de 1970 The Streets of San Francisco, em thrillers psicológicos como Atracção Fatal ou Instinto Fatal e mais recentemente no filme da Marvel Homem-Formiga.

Jane, filha de Henry Fonda, disse que ela e Michael Douglas enfrentaram o desafio de nascer na “realeza” de Hollywood e tentar encontrar o seu próprio caminho nesse mesmo mundo. “Os nossos pais eram lendas do cinema”, recordou. “Conseguem imaginar Michael a sair para uma audição e deixar Spartacus sentado à mesa?”, gracejou, lembrando o papel de gladiador de Kirk Douglas no filme Spartacus.

