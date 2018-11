PSP recebe hoje 48 novas viaturas

A PSP vai receber esta terça-feira 48 viaturas, as primeiras a serem entregues no âmbito do concurso público que prevê a atribuição, até 2021, de mais de 2.000 carros para as forças e serviços de segurança.

Segundo o Ministério da Administração Interna (MAI), este é o maior procedimento de contratação centralizado de veículos desde que o regime de centralização do Parque de Veículos do Estado foi implementado em 2008.

A atribuição destas viaturas insere-se no âmbito da Lei de Programação de Infra-estruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança e envolve um investimento total de cerca de 50 milhões de euros.

A cerimónia de entrega das 48 viaturas à Polícia de Segurança Pública vai ser presidida pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita no Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

