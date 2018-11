Homem é detido depois de fazer falsa chamada para o 112

A PSP de Vila Real anunciou esta terça-feira a detenção de um homem de 46 anos suspeito da prática de um crime de abuso e simulação de sinais de perigo, depois de uma falsa chamada para o 112.

Segundo a PSP, na madrugada de sábado, os elementos policiais foram accionados para uma ocorrência que narrava agressões e disparos de arma de fogo, numa artéria da cidade de Vila Real.

O alerta, diz esta polícia, tinha sido recepcionado através de uma chamada para o número nacional de emergência 112, a qual foi encaminhada para o Centro de Comando e Controlo (CCC) da PSP de Vila Real.

Para o local foram também accionados meios de emergência e socorro, nomeadamente, uma ambulância.

Ao chegarem ao local, os policias e os meios de emergência não detectaram qualquer desordem, pelo que efectuaram várias diligências, nomeadamente, solicitar o número de contacto telefónico que efectuou a chamada.

De seguida, os agentes fizerem uma chamada de retorno e constataram que o telemóvel de um indivíduo que se encontrava junto ao local de ocorrência começou a tocar, contou a PSP.

Confrontado com as suspeitas de ter efectuado uma chamada falsa, o indivíduo acabou por assumir a sua autoria, justificando a sua atitude com a necessidade de falar com alguém.

O suspeito foi detido e o telemóvel pessoal foi apreendido, por ter sido utilizado para cometer o ilícito criminal.

O indivíduo foi notificado para comparecer no Tribunal de Vila Real na segunda-feira, mas, segundo disse à agência Lusa fonte da PSP, não compareceu, pelo que será agora notificado pelo próprio tribunal.

A prática do crime de abuso e simulação de sinais de perigo pode ser punida com pena de prisão até um ano ou multa até 120 dias. De acordo com o código penal, incorre neste crime "quem utilizar abusivamente sinal ou chamada de alarme ou de socorro, ou simuladamente fizer crer que e necessário auxílio alheio em virtude de desastre, perigo ou situação de necessidade colectiva".

