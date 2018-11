Ministra preocupada com greve dos enfermeiros que ameaça parar blocos operatórios

A ministra da saúde assumiu esta terça-feira, no Parlamento onde há seis horas se discute o orçamento da saúde para 2019, estar preocupada com a possível greve de enfermeiros que ameaça parar, a partir de dia 22, os blocos operatórios de cinco centros hospitalares. Em causa está um pré-aviso lançado por dois sindicatos na sequência de uma angariação de fundos que já juntou mais de 350 mil euros para suportar os vencimentos dos enfermeiros que estarão em greve. A paralisação está marcada até ao final do ano.

“O pré-aviso de greve dado por dois sindicatos dos enfermeiros, Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal e Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros, contém termos que não podem deixar de ser uma preocupação muito grande para o Ministério da Saúde”, afirmou Marta Temido, considerando que são formas de luta “extraordinariamente agressivas”.

A chamada greve cirúrgica incide sobre os centros hospitalares de São João, Centro Hospitalar do Porto, Lisboa Norte, Universitário de Coimbra e Setúbal. O objectivo é cancelar e adiar as cirurgias programadas até que o ministério responda às exigências dos enfermeiros e que passam sobretudo pela revisão da carreira, com a criação da figura do enfermeiro especialista, revisão da grelha salarial e contratação de mais profissionais.

“Se não estivéssemos já preocupados com situação de conflitualidade, ficaríamos com a situação descrita no pré-aviso. Vamos trabalhar com os sindicatos e pedimos a criação de uma mesa negocial com estas duas estruturas, juntamente com outras com quem já vínhamos trabalhando”, acrescentou. Os dois sindicatos que marcaram este pré-aviso de greve estiveram ontem no Ministério da Saúde, mas saíram da reunião sem um compromisso assumido. Nova reunião está marcada para o dia 15.

Marta Temido disse que embora o Governo já tenha consigo avançar com várias matérias, como a reposição das 35 horas, “é muito o que os profissionais pedem”. “Deste lado, do Ministério da Saúde, temos uma visão global e temos de ver até que ponto e em que momento é que podemos ir [mais além].” E deu o exemplo do suplemento remuneratório que tem um valor de 17 milhões de euros por ano. “Ir mais além seria complicado”, disse.

“Temos de tentar fazer as melhores escolhas e as certas e mostrar que nos podemos colocar do lado certo da escolha e mostrar com transparência as dificuldades que temos”, afirmou.

