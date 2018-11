Juíza ganha acção contra Portugal no Tribunal dos Direitos do Homem

O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem deu razão a uma juíza multada pelo Conselho Superior da Magistratura por, alegadamente, ter chamado mentiroso a um colega. Os juízes de Estrasburgo condenaram Portugal por considerarem deficientes os procedimentos que foram desencadeados nos tribunais portugueses contra a magistrada.

O caso remonta a 2011, altura em que foi aberto um processo disciplinar à juíza do Tribunal de Famalicão Paula Carvalho e Sá, que era suspeita de ter chamado mentiroso a um colega responsável pela sua avaliação profissional, durante uma conversa telefónica. Também teria acusado o mesmo inspector judicial de inércia e falta de diligência. O Conselho Superior da Magistratura acabaria por a condenar, no ano seguinte, a uma multa equivalente a 20 dias de salário, por violação do dever de correcção a que os juízes estão obrigados.

PUB

Paula Carvalho e Sá recorreu da condenação para o Supremo Tribunal de Justiça, mas sem sucesso, porque os conselheiros desta instância se recusaram a reapreciar os factos na origem da multa.

PUB

Em 2016, Portugal foi condenado pela primeira vez neste caso. Voltou agora a sê-lo esta terça-feira, na sequência de um recurso do Estado português, por violação do 6.º artigo da Convenção dos Direitos do Homem, segundo a qual todas as pessoas têm direito a um julgamento justo e equitativo. Os juízes de Estrasburgo não deram, porém, razão à magistrada em todos os aspectos da sua queixa: consideraram não ter sido provada a falta de independência e imparcialidade do Supremo Tribunal de Justiça, que reanalisou o caso.

PUB

PUB