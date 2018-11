Dois militares da GNR agredidos em Campo Maior

Dois militares da GNR foram agredidos nesta terça-feira por um casal, em Campo Maior, distrito de Portalegre, tendo sido transportados para o Hospital de Santa Luzia, em Elvas, com ferimentos ligeiros, disse fonte da força de segurança. A mesma fonte adiantou à agência Lusa que as agressões ocorreram durante a detenção do casal, ambos de 36 anos, por resistência e coacção sobre os dois militares do posto da GNR de Campo Maior.

Segundo a fonte da Guarda Nacional Republicana, uma patrulha seguia numa viatura em Campo Maior quando se deparou com um homem na via, à frente do veículo da GNR, a quem os militares pediram para sair do local.

PUB

O homem não obedeceu às indicações dos militares, tendo começado por parte do casal as injúrias aos dois guardas que, posteriormente, foram agredidos, um pelo homem e o outro pela mulher, acrescentou a fonte da Guarda.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os suspeitos foram detidos, constituídos arguidos e, posteriormente, postos em liberdade, sujeitos à medida de coacção de termo de identidade e residência.

PUB

O casal vai ser presente ao Tribunal de Elvas na quarta-feira, a partir das 14h, para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de outras medidas de coacção.

Após as detenções, a GNR, por precaução, reforçou com militares o posto de Campo Maior, não se tendo registado mais incidentes.

PUB