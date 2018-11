Áreas marinhas protegidas correm risco de ser “reservas no papel” por falta de meios

Falta coordenação, objectivos concretos e instrumentos de avaliação. O Tribunal de Contas é duro nas conclusões da auditoria que fez à criação e gestão das áreas marinhas protegidas. Por falta de meios para um acompanhamento efectivo e fiscalização, estas correm mesmo o risco de ser “simples ‘reservas no papel’”, diz a entidade que fiscaliza o uso de dinheiros e valores públicos.

O Tribunal de Contas olhou para o trabalho desenvolvido por Portugal entre 2010 e 2016 no âmbito da protecção da biodiversidade marinha e concluiu que, embora algumas áreas protegidas se sobreponham em grande extensão, os processos para classificação não estão a ser coordenados entre quem tem responsabilidades na matéria, a Direcção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM) e o Instituto de Conversação da Natureza e das Florestas (ICNF). O relatório diz que há “indefinições” na articulação entre as duas entidades e sobreposição de competências nas áreas marinhas em águas territoriais e na zona económica exclusiva (ZEE).

As competências de gestão das áreas protegidas na ZEE adjacente às regiões autónomas também carecem de clarificação, diz o relatório.

O tribunal detectou igualmente que o planeamento não inclui formas de avaliar os sucessos e insucessos da constituição destas áreas de protecção de cetáceos. “Os planos de ordenamento e o Plano Sectorial da Rede Natura 2000 não incluem, em regra, objectivos mensuráveis”, lê-se no sumário executivo do relatório da auditoria. Para que o trabalho se possa apoiar em resultados falta igualmente “uma base de referência adequada de informação e de sistemas de actualização dessa informação e indicadores eficazes”.

Acresce que as “entidades envolvidas na gestão dessas áreas carecem de meios para uma acompanhamento efectivo e fiscalização eficaz, sob pena de as AMP [áreas marinhas protegidas] serem simples ‘reservas no papel’”.

O Tribunal de Contas dá o exemplo do Sítio de Importância Comunitária do Litoral Norte, que abrange os concelhos de Caminha, Esposende e Viana do Castelo e cuja área classificada é sobreposta pela do Parque Natural do Litoral Norte. Aí “a fiscalização carece de meios que permitam estender a acção ao meio marinho”. Também na Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha, na costa dos municípios de Sines e Santiago do Cacém, “a monitorização da área marinha tem sido inexistente”.

Falta estrutura de acompanhamento nacional

É ao ICNF que compete o acompanhamento e fiscalização das áreas marinhas protegidas. É também o instituto que, em articulação com a DGRM, avalia as áreas protegidas do continente e acompanha a Rede Natura 2000. No entanto, as competências de licenciamento e fiscalização das restantes actividades no meio marinho caem na alçada de várias entidades.

“Não existe uma estrutura de acompanhamento global das áreas marinhas protegidas a nível nacional e não é feita uma avaliação dirigida especificamente à sua sustentabilidade, embora tenham sido desenvolvidos projectos pontuais dirigidos à sustentabilidade de recursos marinhos”, aponta o relatório. E mais: “Não é efectuada uma avaliação global das medidas que estão a ser implementadas para a redução de riscos e mitigação de ameaças e da economia, eficiência e eficácia das mesmas.”

O país tem 29 áreas marinhas classificadas no continente e na ZEE. São cerca de 35 mil quilómetros quadrados a que se somam outros 120 mil de cinco áreas marinhas na plataforma continental classificadas ao abrigo de um compromisso internacional designado pela OSPAR, Convenção para a Protecção do Meio Marinho do Atlântico Nordeste. E uma área bastante superior encontra-se em processo de classificação: são mais cerca de 218 mil quilómetros quadrados em áreas protegidas na ZEE e na plataforma continental e um total de 25 mil quilómetros quadrados no continente que podem constituir dois novos sítios de importância comunitária, o alargamento de um outro, assim como a classificação de três novas áreas marinhas protegidas, num total de 25 mil quilómetros quadrados.

Isto leva o Tribunal de Contas a recomendar ao ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, que fixe indicadores e objectivos mensuráveis nos programas que vier a rever. E que implemente “mecanismos de acompanhamento e avaliação global” destas áreas protegidas.

O tribunal insta igualmente a ministra do Mar a apresentar um relatório trienal no Parlamento sobre o estado do ordenamento e da gestão do espaço marítimo nacional, como devia ter vindo a fazer. Recomenda ainda que Ana Paula Vitorino diligencie a aprovação e publicação de um diploma que formalize a classificação das áreas protegidas integradas na zona económica exclusiva.

À DRGM e ao ICNF recomenda que melhorem a coordenação entre si.

