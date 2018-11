Parlamento confirma que outro deputado usou password de Silvano

O presidente da Assembleia da República Eduardo Ferro Rodrigues pediu esclarecimentos aos serviços do Parlamento sobre o registo de presença do deputado do PSD José Silvano no dia 18 de Outubro – dia em que esteve em Vila Real com Rui Rio – e foi informado de que foi outro deputado que utilizou a password do dirigente social-democrata.

Numa nota enviada aos jornalistas, Ferro Rodrigues informa que “a password do Senhor deputado José Silvano terá sido utilizada por pessoa diferente do Senhor deputado, enquanto este se encontrava ausente do plenário”. Os deputados fazem o registo da sua presença em plenário através do computador.

A mesma nota indica que “a password de cada utilizador é um dado pessoal e intransmissível, mas tecnicamente nenhum sistema impede a sua partilha”.

Ferro Rodrigues informa que pediu, esta segunda-feira, esclarecimentos sobre o “fundamento das notícias” publicadas no fim-de-semana (pelo Expresso) que visaram José Silvano. “No site do Parlamento, permanece assinalada a presença do Senhor Deputado José Silvano, no dia 18 de Outubro de 2018”, segundo informaram os serviços, adiantando que todos os deputados renovaram a sua password de entrada no computador em Julho passado.

O presidente da Assembleia da República disse ter dado conhecimento dos resultados das averiguações internas ao deputado e ao líder da bancada do PSD.

