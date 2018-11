Abriu no final de Outubro em Malmö, na Suécia, e o nome não engana: no Disgusting Food Museum os visitantes vão poder ficar a conhecer "os 80 pratos mais nojentos do mundo".

Há comida para todos os paladares (e olfactos), das mais exóticas às mais corriqueiras. Os rebuçados de alcaçuz deverão ser os mais comuns, mas nem por isso menos nojentos. No extremo oposto está o vinho de ratinhos bebés – uma bebida vinda da China. Na categoria dos mais fedorentos ganha surströmming, arenque do Báltico fermentado, conhecido por ser uma das comidas mais malcheirosas do mundo.

Esta iguaria sueca pode ser provada no museu, assim como tubarão fermentado e durio, um fruto com um sabor peculiar e um odor a condizer.