A paz não desceu à rua

É grotesco, no mínimo, festejar o armistício com uma grande parada militar, em vez de se convocarem as forças e as energias da paz: em todas as guerras, dos dois lados, os nossos mortos são sempre os mártires e os que se matam são sempre mortos por razões nobres. É obsceno continuar a alimentar a ideologia, transversal a esquerdas e direitas, segundo a qual as Forças Armadas são o garante da soberania de um povo, da sua identidade, do seu orgulho: nunca foram nada disso - basta olhar para a história de olhos abertos - não o são, nem serão no futuro. Choca, por isso, a conversa do Presidente da República. Que as “forças armadas” não serão mais manobradas por interesses pessoais – ora, foram sempre interesses pessoais, e muitas vezes do interior das “forças armadas”, que espoletaram enredos e enquadramentos que deram sequência a acontecimentos revestidos, depois, das justificações históricas do costume.

PUB

Atribuir, à guerra e aos exércitos, o papel de fazedores da paz, como decorre dos discursos politicamente correctos, é um insulto abjecto a todos os homens e mulheres vítimas das guerras que durante séculos devastaram povos, culturas e civilizações. Festejar a paz com uma parada militar, no mundo de hoje, parece comédia latino-americana de uma república de bananas, apesar da estética fashion e cool da encenação. A avenida da liberdade do futuro há-se descer-se com paz e não com canhões.

PUB

João Carlos Lopes, Torres Novas

PUB

O grande êxodo

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Êxodos. Sempre os houve desde Moisés. Hoje temos dois: Síria e Guatemala. São várias as razões: guerra, clima, perseguição. O que se passou no dia 28 de Outubro é um prelúdio: o início do derradeiro Final. Bolsonaro é pior que qualquer líder que tenha emergido em democracia. Nenhum líder até hoje disse ao seu eleitorado, que vai criar uma guerra civil e que têm de morrer meio milhão de brasileiros. E não importa se são seus eleitores. É o acaso da guerra. Da bala. Um jogo de probabilidades. O Brasil é um caso específico em termos de segurança. Tem mais homicídios do que a Europa e a América juntos. E é por isso que o Bolsonaro ganhou: ele legitimou o homicídio. Assim, vão ser milhares que irão fugir. Esse será o primeiro êxodo dos êxodos que irão ocorrer em pleno 3.º Conflito. Temos que estar atentos ao mundo. Os clusters de fascistas estão aí. A democracia está em declínio global. Temos que pensar porquê. Creio que não é possível (como a esquerda utópico-libertária pensa) aprofundar a democracia na Europa, ou lutar contra estes fascistas.

A luta não é focalizada no indivíduo. Passamos do Estado Totalitário para a Sociedade Totalitária. É por isso que a próxima guerra será mais que total: será a derradeira que irá dividir as sociedades e causar mais mortes nas metrópoles do que nos campos de batalha. Podemos ter começado no Génesis e no Êxodo, mas vamos acabar definitivamente no Apocalipse!

Cláudio Filipe Borges, Lisboa

PUB