O sonho de Beto acordou as eleições no Texas

Nas últimas décadas, o domínio do Partido Republicano no Texas foi tão claro, que as eleições para o Senado norte-americano eram vistas como um dos acontecimentos mais entediantes da política do país.

Na última vez que os texanos votaram em maioria num candidato a senador do Partido Democrata, em 1988, o homem que apareceu este ano para acordar o eleitorado progressista do Texas tinha apenas 16 anos – e estava mais ocupado a formar uma banda punk do que a fazer planos para surgir aos olhos de alguns eleitores, três décadas mais tarde, como a mais recente reincarnação de John F. Kennedy.

PUB

Chamam-lhe Beto desde criança, mas Robert Francis O’Rourke nasceu entre descendentes de irlandeses na cidade de El Paso, com vista para Ciudad Juárez no outro lado da fronteira com o México.

PUB

PUB

Foi eleito para a Câmara dos Representantes em 2012 pelo Partido Democrata, mas no ano passado decidiu abraçar um desafio ingrato – o de desafiar Ted Cruz, um senador tão sólido na bancada do Partido Republicano que as máquinas de angariação de fundos para os candidatos mais conservadores preferiram despejar dinheiro noutros estados no início da campanha.

Mas a verdade é que a campanha de Beto O’Rourke tem causado tanto impacto que os media norte-americanos foram obrigados a reavaliar tudo o que era dado como certo no Texas. Se alguém dissesse, no início do ano, que a corrida no estado teria um ponto de interrogação até ao último dia, poucos teriam levado essa previsão a sério.

Há anos que o Partido Democrata sonha com uma vitória no Texas nas eleições para o Senado, um sonho assente na constante alteração na demografia do estado – a favor dos hispânicos e outras minorias – e na esperança de uma maioria afluência às urnas do eleitorado que não se identifica com os candidatos do Partido Republicano.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Este ano, o portador desse sonho é Beto O’Rourke, um homem de 46 anos com uma imagem e um discurso a fazer lembrar o Presidente John F. Kennedy – um outro sonho, sempre adiado, do Partido Democrata.

Ao contrário do que acontece com outros candidatos do Partido Democrata em estados onde o Partido Republicano é dono e senhor, Beto O’Rourke dispensou as propostas centristas e marcou uma clara diferença em relação ao seu opositor: para além de apoiar políticas de maior abertura em relação à imigração, defende os atletas que se ajoelham durante o hino nacional em protesto contra a violência policial e a legalização da marijuana, por exemplo.

As sondagens apontam para a vitória de Ted Cruz, mas os analistas não se cansam de dizer que, este ano mais do que nunca, a afluência às urnas pode traduzir-se em resultados de deixar a boca aberta. E no campeonato dos resultados de espanto, nenhum outro seria mais espantoso do que uma derrota do senador Ted Cruz no Texas.

PUB