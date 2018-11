Kim Jong-un já tem retrato oficial

A Coreia do Norte divulgou aquele que será o primeiro retrato oficial de Kim Jong-un, elevando o líder norte-coreano a um novo nível de culto de personalidade, noticia a BBC.

Até agora, todas as imagens que estavam disponíveis de Kim Jong-un eram fotografias, nunca pinturas. A nova obra de arte mostra Kim Jong-un a sorrir, de fato e gravata, olhando discretamente para a esquerda. A imagem foi exposta durante a visita do Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Cane, a Pyongyang.

PUB

A imagem pretende pôr no mesmo plano o actual líder aos seus antecessores. Os retratos do pai e avô de Kim Jong-un estão afixados em todos os edifícios da Coreia do Norte, uma forma de propaganda e culto aos antigos ditadores do país asiático.

PUB

Kim Jong-un "é retratado desta forma para que o regime possa começar a dar passos no desenvolvimento do culto de personalidade” do actual líder norte-coreano, contou à BBC Oliver Hotham, analista nas NK News, site norte-americano especializado na Coreia do Norte.

PUB

Até agora, a imagem só foi vista em televisão durante a visita do Presidente cubano à capital norte-coreana e o retrato ficará guardado apenas para ser mostrado ao público em ocasiões especiais.

PUB