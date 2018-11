Dono de empresa envolvida em disparos de fake news na equipa de transição de Bolsonaro

Os nomes que compõem a equipa de transição governamental de Jair Bolsonaro foram revelados e, entre eles, há dois que estão a suscitar muita polémica. Numa entrevista na última noite, o Presidente eleito voltou a desautorizar o seu futuro ministro das Finanças e da Economia e recusou dar continuidade à demarcação de terras indígenas.

Não há nenhuma mulher entre os 27 membros da equipa que até à tomada de posse, a 1 de Janeiro, irá preparar o terreno para o novo Governo brasileiro, que se perspectiva como o mais à direita desde a redemocratização. Espera-se que durante os próximos dias, Bolsonaro continue a revelar a composição do executivo, mas mantém-se a grande dúvida acerca da intenção de anexar a pasta do Ambiente ao Ministério da Agricultura – uma decisão que a oposição tem criticado por abrir a porta a um controlo da indústria agro-alimentar das regulações ambientais.

PUB

Bolsonaro tem avançado e recuado em relação a esta ideia, mas nenhuma decisão foi ainda tomada. O desenho dos grupos de trabalho que vão orientar a equipa de transição junta a “produção sustentável, agricultura e meio ambiente”, diz o El País Brasil, sugerindo que o futuro ministério poderá agrupar as pastas.

PUB

PUB

O Presidente eleito nomeou para a equipa de transição um dos proprietários da AM4, a principal prestadora de serviços de Internet à campanha de Bolsonaro e que terá estado envolvida no esquema de disparos automáticos de mensagens através do WhatsApp. De acordo com a investigação da Folha de São Paulo divulgada no mês passado, a AM4 impulsionou o envio de milhares de mensagens contra o Partido dos Trabalhadores (PT), possivelmente com conteúdos falsos, para utilizadores daquela rede social.

O Tribunal Superior Eleitoral abriu um inquérito para averiguar as acusações, que, se provadas, podem configurar uma violação da lei eleitoral e, eventualmente, a anulação da candidatura.

O dono da AM4, Marcos Aurélio Carvalho, que integra agora a equipa de transição, negou a prática e disse na altura em que foi publicada a investigação que “quem faz a campanha [de apoio a Bolsonaro] são os milhares de apoiantes voluntários espalhados em todo o Brasil”.

Outro membro da equipa é o deputado do Partido Social Liberal Julian Lemos que foi acusado de violência doméstica pela ex-mulher e de agressões e injúrias pela irmã, e chegou a ser condenado em primeira instância por apresentação de documentos falsos. Apesar de condenado a um ano de prisão, o caso prescreveu antes de ser analisado pelo tribunal de recurso, de acordo com o site Congresso em Foco.

Os dois processos em que Lemos foi acusado de violência doméstica acabaram por ser arquivados depois de a ex-mulher ter retirado as queixas. O processo movido pela irmã, que diz ter sido agredida e injuriada enquanto tentava apaziguar uma discussão entre Lemos e a ex-mulher, continua activo.

PUB

Entre os membros da equipa de transição está ainda Paulo Uebel, secretário municipal da Câmara de São Paulo, que está a ser investigado pelo Ministério Público por suspeita de improbidade administrativa (conduta que viola princípios da Administração Pública).

"Índio é ser humano como nós"

Antes de viajar para Brasília, onde irá participar numa cerimónia de comemoração do 30.º aniversário da Constituição – o primeiro acto público como Presidente eleito –, Bolsonaro deu uma entrevista à TV Bandeirantes em que disse “desconfiar” da proposta de reforma da Previdência (o sistema de pensões) defendido pelo futuro ministro das Finanças e da Economia, Paulo Guedes.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Bolsonaro defendeu mudanças no actual sistema, mas “sem colocar em risco nem levar pânico à sociedade” e mantendo as modalidades em vigor para alguns sectores, como os militares e as forças de segurança.

O Presidente eleito voltou ainda a afastar a hipótese de continuar a demarcação de terras indígenas, algo que repetiu durante a campanha, apesar de ser uma disposição prevista pela Constituição. Bolsonaro diz que as reservas actuais são “superdimensionadas” e que são suficientes para as necessidades das comunidades indígenas. "Índio é um ser humano como nós. Ele quer empreender, quer luz eléctrica, quer médico, quer dentista, quer um carro, quer viajar de avião", afirmou.

PUB