Hotéis de excelência? Quatro são portugueses

Já são conhecidos os Prémios de Excelência da Condé Nast Johanses para a área da hotelaria. O Hotel Infante Sagres, no Porto, foi eleito o melhor hotel novo ou renovado (“best newcomer or back to the scene hotel”, um género de prémio revelação), enquanto o Tivoli Carvoeiro, em Lagoa (Algarve), foi considerado o melhor para famílias. Já o Santiago de Alfama Hotel, em Lisboa, venceu a categoria de melhor hotel urbano e o Terra Nostra Garden Hotel, em São Miguel (Açores), conquistou o prémio atribuído pelos leitores da publicação internacional.

Os Prémios de Excelência da Condé Nast Johansens são entregues anualmente aos “melhores hotéis do mundo” no “mercado das viagens de luxo”. Os vencedores são escolhidos “com base numa votação online, nas avaliações dos hóspedes e nos relatórios dos especialistas locais” ligados ao grupo editorial, proprietário de publicações como a Condé Nast Traveller, a Vogue, a GQ e a Vanity Fair.

Foto O Hotel Infante Sagres foi um dos portugueses galardoados Nelson Garrido

PUB

A gala de entrega de prémios decorreu esta segunda-feira à noite, no hotel The May Fair, em Londres. Entre os vencedores para a Europa e Zona do Mediterrâneo, encontram-se ainda o Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden (Tenerife, Espanha), o Yasuragi (perto de Estocolmo, Suécia), o Gran Hotel Atlantis Bahía Real (Fuerteventura, Espanha), o Ca Maria Adele (Vêneto, Itália), o Bahía del Duque (Tenerife, Espanha), o Relais Villa Olmo (Toscana, Itália), Locanda al Colle (Toscana, Itália), Hotel dei Borgognoni (Lácio, Itália), Principe Forte dei Marmi (Toscana, Itália), Gabbiano Azzurro Hotel & Suites (Sardenha, Itália), Château la Chenevière (Normandia, França), Borgo Pignano (Toscana, Itália), Hotel Brunelleschi (Toscana, Itália) e Borgo Scopeto Relais (Toscana, Itália).

PUB

PUB

Durante a gala foram ainda entregues os prémios para os hotéis localizados no Reino Unido e na Irlanda, atribuídos numa categoria distinta.

PUB