Grupo da easyJet abre hotel low-cost em Lisboa

Na Rua de Santa Marta, a 280 metros da Avenida da Liberdade e a 400 metros da Praça Marquês de Pombal, em Lisboa, abriu esta semana o easyHotel. A unidade hoteleira do easyGroup (detentor da companhia área de baixo custo easyJet) conta com 101 quartos, distribuídos por seis pisos, parque de estacionamento e bar aberto ao público.

Na modalidade mais barata é possível reservar um quarto desde 30 euros por noite. O preço inclui apenas – e literalmente – o quarto. Se pretender televisão e Wi-Fi, a factura sobe cerca de 8 euros. Outros serviços adicionais, como o armazenamento de bagagem (5 euros) ou o serviço de limpeza (10 euros), são pagos à parte. O conceito assenta em quartos baratos, onde o cliente “só paga aquilo de que precisa”, como é anunciado no site oficial.

A oferta inclui ainda diferentes tipologias de quarto, como double, twin, king, triple e quartos para pessoas com mobilidade reduzida.

Esta é a segunda tentativa do easyGroup entrar no mercado da hotelaria em Portugal, depois da estreia, em 2011, com um hotel no Porto. O easyHotel Porto deixou de pertencer ao grupo três anos depois, sendo rebaptizado como IStay Hotel Porto Centro. Com Lisboa, o grupo londrino passa a estar presente em nove países europeus (Espanha, Alemanha e Bélgica fazem parte da lista), a que acresce um hotel no Dubai.

Texto editado por Sandra Silva Costa

