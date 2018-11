Nesta terça-feira, há restaurantes, lojas, pavilhões ou lavandarias dos Estados Unidos transformados em assembleias de voto. É dia de eleições intercalares (midterm elections, em inglês): os eleitores norte-americanos vão escolher candidatos ao Senado, à Câmara dos Representantes e a outros órgãos em vários estados do país. Em jogo estão os 435 lugares da Câmara dos Representantes e apenas 35 dos 100 lugares no Senado. Para além disso, os eleitores vão também escolher os governadores em 36 estados e três territórios norte-americanos e os presidentes de câmara de várias cidades, entre as quais São Francisco, Newark, Phoenix e a capital, Washington D.C.

As eleições deste ano ganharam uma redobrada importância após o triunfo de Donald Trump em 2016. Se o Partido Democrata conseguir reconquistar a maioria em pelo menos umas das câmaras, poderá opor-se com mais consequência à agenda política da Casa Branca.