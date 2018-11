Economia alemã evita cenário mais pessimista no terceiro trimestre

Um resultado melhor do que o previsto nas encomendas da indústria alemã trouxe esta terça-feira uma sensação de alívio para a economia da zona euro, que dá desta forma sinais de poder evitar o cenário mais pessimista que estava a ser antecipado para o terceiro trimestre do ano.

De acordo com os dados publicados pelo Ministério da Economia da Alemanha, as encomendas da indústria da maior economia da zona euro registaram em Setembro um crescimento de 0,3%, tendo sido ainda revisto em alta o crescimento deste mesmo indicador em Agosto para 2,5%.

Estes resultados surpreenderam pela positiva, já que, em média, as expectativas do mercado eram, segundo a agência Reuters, de uma redução de 0,6% no volume de encomendas em Setembro.

O sector automóvel alemão estará a desempenhar um papel fundamental no desempenho acima do previsto deste indicador. O Ministério da Economia da Alemanha afirma que “o desenvolvimento das encomendas industriais em Agosto e Setembro sugere que os entraves no registo de veículos devido às novas regras de teste para os automóveis parecem estarem lentamente a desaparecer”.

Depois de ter crescido 0,4% no primeiro trimestre e 0,5% no segundo trimestre, a economia alemã poderá, de acordo com a generalidade dos analistas, registar um abrandamento ou mesmo uma retracção durante o terceiro trimestre do ano. O cenário em cima da mesa era particularmente pessimista, incluindo efeitos de contágio bastante negativos para o resto da zona euro. No entanto, os dados agora conhecidos para as encomendas da indústria podem aliviar algum desse pessimismo.

De qualquer modo, uma tendência mais negativa no crescimento não está colocada de parte. Apesar do crescimento registado em Agosto e Setembro, as encomendas feitas à indústria alemã ainda apresentaram, no total do terceiro trimestre, uma variação negativa de 1%.

Aquilo que acontece na economia alemã é decisivo para a evolução do total da zona euro, seja pelo peso que a Alemanha tem no total da economia da moeda única, seja pelo que pode acontecer às exportações dos outros países da zona euro para a Alemanha. Particularmente atentos aos resultados conseguidos pela economia alemã estão os responsáveis do Banco Central Europeu (BCE), que, antes de , querem garantir que a retoma da zona euro não está colocada em causa.darem novos passos na retirada dos estímulos monetários

