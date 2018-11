Proprietário do Mónaco detido em caso de corrupção

O milionário russo Dmitri Rybolovlev, proprietário do AS Mónaco, está no centro de uma investigação judicial conduzida pelo Procurador-Geral do Mónaco, tendo sido detido e interrogado num caso de corrupção em que é visado por tráfico de influências e cumplicidade, noticia o jornal francês Le Monde.

Dmitri Rybolovlev foi detido na manhã desta terça-feira, 6 de Novembro, dia em que os monegascos defrontam o Club Brugge, no principado, para a 4.ª jornada do Grupo A da Liga dos Campeões.

Rybolovlev continuava sob custódia, juntamente com outros presumíveis implicados, depois de a polícia ter efectuado buscas na residência do milionário russo.

O Le Monde revelara já o conteúdo de um DVD-Rom, entregue na magistratura do Mónaco, com centenas de SMS que sugerem a existência de uma rede ao serviço de Dmitri Rybolovlev, relacionada com um conflito com o empresário suíço Yves Bouvier.

