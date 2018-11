Lusitano de Vildemoinhos recebe Sporting no Fontelo

O jogo da 4ª eliminatória da Taça de Portugal entre o Lusitano de Vildemoinhos e o Sporting, será disputado no Estádio do Fontelo, em Viseu, no dia 24 de Novembro, às 15 horas, segundo apurou a agência Lusa.

"Está tudo acertado entre os clubes e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e só falta a autorização oficial por parte da autarquia de Viseu", confirmou António Loureiro, presidente do Lusitano de Vildemoinhos.

Houve uma vistoria ao Estádio do Fontelo, onde habitualmente o Académico de Viseu, equipa da II Liga, realiza os seus jogos na condição de visitado, e, segundo o responsável pelo clube trambelo, o parecer "foi positivo".

O Estádio dos Trambelos, em Vildemoinhos, tem alguns constrangimentos relativamente à capacidade, iluminação e condições para a imprensa, o que levou os responsáveis a optarem pelo Estádio do Fontelo.

O recinto melhorou as condições para os espectadores, com colocação de cadeiras em todo o estádio, o que se traduz numa capacidade superior a oito mil lugares.

Além de antecipado para dia 24, a partida deverá ter início às 15 horas, contornando dessa forma o problema da iluminação do Estádio do Fontelo, viabilizando a transmissão televisiva do encontro.

