Liverpool em choque e Mónaco em agonia

Uma enorme surpresa aconteceu nesta terça-feira, em Belgrado, onde o Liverpool foi derrotado pelo Estrela Vermelha por 2-0 em jogo da quarta jornada do Grupo C da Liga dos Campeões.

Foi a segunda derrota da equipa de Jurgen Klopp nesta fase de grupo, arriscando-se a perder a liderança do agrupamento se houver um vencedor no Nápoles-PSG, que também se joga nesta terça-feira. Na perspectiva da equipa sérvia, esta vitória mantêm-na na luta pelo apuramento para os oitavos-de-final (têm quatro pontos) e serve como vingança da goleada sofrida (4-0) em Anfield há duas semanas.

PUB

A surpresa sérvia começou aos 22’. Na sequência de um canto, Milan Pavkov saltou mais que toda a defesa do Liverpool e fez o seu primeiro do jogo. Pouco depois, aos 29’, mais uma falha colectiva da defesa do Liverpool deixou Pavkov com espaço para rematar e foi o que o avançado sérvio fez, com uma “bomba” de fora da área sem quaisquer hipóteses para o guarda-redes Alisson.

PUB

Para a segunda parte, Klopp fez entrar Roberto Firmino para se juntar no ataque a Salah e Mané, mas nem com o seu trio maravilha os “reds”, finalistas vencidos da Champions na temporada passada, conseguiram sequer marcar um golo que fosse em Belgrado.

PUB

Em Monte Carlo, assistiu-se a mais uma prova da decadência do Mónaco, goleado em casa (0-4) pelo Club Brugge em jogo a contar para o Grupo A. Ainda não foi desta que Thierry Henry conseguiu a sua primeira vitória como treinador dos monegascos, ele que substituiu no cargo o português Leonardo Jardim, com dois empates e três derrotas em cinco jogos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foi com outro português ao lado, o seu adjunto João Tralhão, e no dia em Dimitri Rybolovlev, dono do clube, foi preso, que Henry viu a sua jovem equipa a perder por 0-3 antes da meia-hora de jogo. Hans Vanaken, médio internacional belga, marcou aos 12’ e aos 17’ (penálti), com o brasileiro Wesley a marcar um grande golo aos 24’. Na segunda parte, aos 85', o holandês Ruud Vormer fechou as contas do jogo.

A Henry só lhe restou ir lançando alguns jovens no jogo para ver como se comportavam e alguns até deram sinais positivos, mas nada resultou da injecção de juventude – duas das opções que Henry lançou no jogo, Gobe Gouano e Han-Noah Massengo, têm 17 anos e nunca tinham jogado na equipa principal dos monegascos. Esta goleada sofrida não augura nada de bom para os monegascos no jogo deste fim-de-semana para a liga francesa, uma recepção ao invencível e goleador PSG.

A formação belga, que já não ganhava na fase de grupos da Champions desde 2005 (3-2 ao Rapid Viena) passou a somar quatro pontos e está ainda na luta pelo apuramento, enquanto o Mónaco, que tem apenas um ponto, poderá ficar já matematicamente afastado caso o Atlético Madrid (6 p.) vença nesta terça-feira o Borussia Dortmund (9 p.).

PUB