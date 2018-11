FIBA Europe Cup: FC Porto deixou fugir a vitória na Hungria

O FC Porto averbou nesta terçafeira a terceira derrota em quatro jogos no Grupo F da FIBA Europe Cup. No pavilhão dos húngaros do Alba Fehervar, os “dragões” chegaram ao intervalo a ganhar por 36-48, mas permitiram a reviravolta e perdera por 72-70.

O extremo norte-americano William Sheehey foi o melhor elemento da equipa portuguesa, ao anotar 16 pontos e seis ressaltos, mas o croata Boris Barac também esteve em bom plano (10 pontos e nove ressaltos).

Terceiros do grupo, os portistas voltam a jogar no dia 14, recebendo, no Dragão Caixa, os italianos do Pallacanestro Varese, que completam a 4.ª ronda na quarta-feira, diante do Rilski Sportist, último classificado.

