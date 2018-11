Benfica com arranque convincente na Taça Challenge

O Benfica venceu nesta terça-feira por 3-0 (25-16, 25-20, 25-15) os cipriotas do Pafiakos Pafos, no pavilhão da Luz, na primeira mão da 2.ª eliminatória da Taça Challenge em voleibol. Foi uma estreia convincente dos "encarnados" nas provas europeias na presente temporada.

O encontro da segunda mão está marcado para 14 de Novembro, em Chipre, onde a equipa portuguesa chegará com uma vantagem confortável, na tentativa de ir dando passos na competição que lhe permitam ir além dos quartos-de-final, o patamar da época passada.

Na quarta-feira à noite, entram em cena o Sporting (recebe os luxemburgueses do Fentange) e o Sp. Caldas (acolhe os suíços do Chênois Genebra). Ambas as partidas estão agendadas para as 20h.

