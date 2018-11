Barcelona sem Messi não passa em San Siro

Em algum jogo desta época tinha de se dar pela falta de Lionel Messi no Barcelona. Aconteceu nesta terça-feira, em San Siro, em que os catalães não conseguiram melhor que um empate (1-1) frente ao Inter de Milão, naquele que foi o primeiro jogo que não deu em vitória “culé” desde que o craque argentino se lesionou frente ao Sevilha há pouco mais de duas semanas. Com este empate, o Barça adiou a qualificação para os oitavos-de-final por mais uma jornada neste Grupo B, mas está bem encaminhado para o conseguir – lidera com dez pontos – enquanto o Inter segue em segundo, com sete.

Depois de quatro vitórias sem Messi, incluindo um triunfo sobre este Inter e uma goleada ao Real Madrid, o Barcelona parecia ter o triunfo na mão, com um golo de Malcom, o tal brasileiro que “roubou” à Roma, aos 83’, mas os “nerazzurri” conseguiram responder, com uma jogada concluída por Icardi, num lance bastante confuso e com alguma passividade da defesa visitante.

O empate acabou por ser um bom resultado para um terceiro interessado, o Tottenham, que se agarrou à vida nesta Champions com um triunfo de reviravolta (2-1) em Wembley frente ao PSV Eindhoven. Luuk de Jong colocou os holandeses na frente logo aos 2’, mas Harry Kane assumiu o papel de salvador dos londrinos, marcando aos 78’ e aos 89’. Com este triunfo, os “spurs” estão no terceiro lugar, com quatro pontos, enquanto o PSV já só pode sonhar com um lugar na Liga Europa.

Numa jornada em que ainda ninguém conseguiu garantir o apuramento para os “oitavos”, as contas ficaram bastante embrulhadas no Grupo C, onde os quatro continuam com hipóteses de seguirem em frente. Em Belgrado, aconteceu uma enorme surpresa, com o Liverpool, finalista vencido da última edição da Champions, a perder com o Estrela Vermelha por 2-0. Foi a segunda derrota da equipa de Jurgen Klopp nesta fase de grupos e, para os sérvios foi um triunfo com duplo sabor: não só vingaram a goleada sofrida há duas semanas em Anfield (4-0), como mantiveram as esperanças de se apurarem para a fase seguinte. Tudo graças aos dois golos sem resposta de Milan Pavkov aos 22’ e aos 29’.

Este desaire “red” na Sérvia acabou por não ser aproveitado da melhor maneira por nenhum dos protagonistas do outro jogo do agrupamento. No San Paolo, Nápoles e PSG voltaram a empatar (1-1), e, se no primeiro confronto, foi Di MarÍa a salvar o campeão francês da derrota, desta vez foi Insigne a garantir a divisão de pontos ao converter um penálti aos 63’ depois de uma falta que o próprio sofreu de Verratti – Bernat tinha colocado os parisienses em vantagem em cima dos 45’. Os napolitanos lideram com os mesmos pontos do Liverpool (seis), seguidos do PSG (5) e do Estrela Vermelha (4).

No Grupo A, o Atlético de Madrid deu mais um passo para a sua retoma, triunfando em casa sobre o Borussia Dortmund. Num jogo em que Gelson Martins foi suplente utilizado pelos “colchoneros”, tal como Raphael Guerreiro pelos actuais líderes da Bundesliga, Saul Ñiguez (33’) e Antoine Griezmann (80’) deixaram a equipa de Simeone bem colocada para seguir em frente – tem nove pontos, tal como o Dortmund. Já fora destas contas está o Mónaco, que continua sem vencer desde que Thierry Henry assumiu o comando, sofrendo uma pesada goleada (0-4) frente ao Club Brugge. Os belgas ainda têm hipótese de seguir em frente, os monegascos já só podem aspirar à Liga Europa, mas, com a situação que vivem actualmente (último lugar na Ligue 1 e presidente preso), terão mais em que pensar.

No Grupo D, onde o FC Porto está quase qualificado, o Schalke 04 é quem está mais bem colocado para fazer companhia ao campeão português, depois de triunfar em casa sobre o Galatasaray por 2-0, com Burgstaller (4’) e Uth (57’) a marcaram para os alemães.

