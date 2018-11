Idris Elba é o homem mais sensual do mundo? Para a People sim

Idris Elba é o homem mais sensual de 2018 para a revista People. O veredicto foi conhecido nesta segunda-feira à noite, quando Jimmy Fallon revelou a capa da edição sobre o actor de origem britânica durante o Tonight Show.

Elba era o convidado da noite e, pela primeira vez, viu a capa onde foi retratado. “Estou muito, muito feliz”, reagiu. “A minha mãe vai ficar muito orgulhosa.”

Já teve tempo para se habituar à ideia. Quando foi contactado pela primeira vez pela People, o actor não acreditou na nomeação: “A sério?”, reagiu. "Olhei para o espelho e vi-me. Pensei: ‘sim, estás mais ou menos sensual hoje’. Mas para ser honesto, foi um sentimento bom. Foi uma boa surpresa e uma massagem no ego”.

De acordo com o editor-chefe da publicação, os critérios que pesaram para a nomeação de Elba foram o “respeito pelas mulheres” e a alma gentil e generosa do actor. “Por isso, decidimos que o homem mais sexy vivo de 2018 é Idris Elba”, disse no vídeo onde revela o nomeado deste ano.

O actor, que está actualmente a gravar um spin-off de Velozes e Furiosos (Hobbs e Shaw), é o 33.º homem mais sensual para a revista norte-americana. Noutros anos a revista norte-americana distinguiu Chris Hemsworth, Adam Levine, George Clooney e Channing Tatum. Da extensa lista constavam, até hoje, apenas dois nomes de homens que não são brancos: Denzel Washington (distinguido em 1996) e Dwayne "The Rock" Johnson (em 2016).

