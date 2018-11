Tórax dos neandertais sugere que tinham um mecanismo respiratório diferente do nosso

Pela primeira vez, uma equipa internacional de cientistas conseguiu fazer uma reconstituição virtual completa da caixa torácica de um neandertal. Este trabalho foi feito a partir de um fóssil encontrado em Israel de um indivíduo que morreu há cerca de 60 mil anos. Esta nova reconstituição – publicada na revista científica Nature Communications – sugere que a morfologia do tórax e o mecanismo respiratório dos neandertais e dos humanos modernos (a nossa espécie) eram significativamente diferentes.

Os neandertais são um grupo de humanos que surgiu há cerca de 400 mil anos e viveu na Europa e no Médio Oriente. Acabou por desaparecer há cerca de 28 mil anos. Neste tempo, sobreviveram a períodos glaciares e interglaciares.

E como eram eles anatomicamente? “Embora certas partes anatómicas sejam muito conhecidas, outras, como a coluna vertebral e as costelas, são menos conhecidas porque os seus elementos são mais frágeis e não se preservam tão bem no registo fóssil”, refere-se num comunicado sobre o trabalho.

Contudo, em 1983 foi descoberto na gruta de Kebara (no Monte Carmelo, em Israel) um esqueleto parcial de um neandertal. Era um jovem adulto e que tinha morrido há entre 59 mil e 64 mil anos. Quando foi encontrado, chamaram-lhe Kebara 2 e deram-lhe a alcunha de Moshe. “Embora este esqueleto não conserve o crânio (provavelmente como consequência de um ritual neandertal), preserva maravilhosamente todas as vértebras e costelas, assim como outras partes anatomicamente frágeis como a pélvis e o osso hióide”, lê-se no mesmo comunicado.

Há dois anos, uma equipa de investigadores fez uma reconstituição da coluna do Kebara 2 – que actualmente está na Universidade de Telavive, em Israel – e sugeriu que os neandertais tinham uma coluna mais direita do que os humanos modernos, que é mais encurvada. Agora, o mesmo grupo de cientistas fez a reconstituição a três dimensões do tórax do mesmo esqueleto.

Dependentes do diafragma

Para tal, usaram observações directas do esqueleto do Kebara 2 e tomografias computorizadas das vértebras, costelas e ossos ilíacos, assim como um programa de desenho a três dimensões. Compararam ainda as imagens de ossos desse neandertal com exames médicos de ossos de homens adultos modernos.

“[O tórax do neandertal e do homem moderno] é muito semelhante porque pertencem a grupos de humanos que evoluíram de forma muito próxima”, começa por dizer ao PÚBLICO Asier Gómez-Olivencia, da Universidade do País Basco (Espanha) e autor principal do trabalho.

Mas se o tórax do Kebara 2 é parecido com o dos humanos modernos relativamente ao tamanho, ambos diferem na morfologia. A parte inferior do tórax dos neandertais é mais larga do que a dos humanos modernos. A coluna vertebral encontra-se mais no interior do tórax, o que daria mais estabilidade aos neandertais. Já as costelas destes humanos são um pouco mais horizontais (em vez de mais encurvadas) do que as nossas.

Foto Reconstituição a três dimensões do tórax do neandertal A.Gómez-Olivencia/A.Barash/E.Been

“Sugerimos ainda que o mecanismo respiratório fosse um pouco diferente, dependendo mais do diafragma [do que aquilo que acontece nos humanos modernos]”, indica Asier Gómez-Olivencia. “A parte inferior do tórax mais larga e a orientação das costelas sugerem que os neandertais dependiam mais do seu diafragma para respirar [do que nós]”, diz por sua vez Ella Been, da Universidade de Telavive e outra das autoras do estudo. “Pelo contrário, os humanos modernos dependem tanto do diafragma como da expansão da caixa torácica para respirar.”

Podem estas diferenças entre os neandertais e os humanos modernos ser uma vantagem ou uma desvantagem? “Como a coluna [dos neandertais] também era mais vertical poderia ser uma vantagem para o transporte de carga, mas também poderia aumentar a possibilidade de certo tipo de lesões”, responde Asier Gómez-Olivencia. “Mas, no caso do tórax, consideramos que eram apenas diferentes, nenhum era melhor nem pior, eram apenas diferentes.”

Num comunicado da Universidade de Washington (Estados Unidos) – que tem cientistas que participaram neste trabalho –, Asier Gómez-Olivencia ainda considera: “A forma do tórax é a chave para compreendermos como os neandertais se movimentavam no seu ambiente porque nos informa sobre a sua respiração e equilíbrio.” Já Patricia Kramer, da Universidade de Washington e também autora do trabalho, destaca nesse mesmo comunicado: “Os neandertais estão muito próximos de nós e tiveram adaptações culturais muito parecidas com as dos humanos modernos, mas a sua forma física é diferente da nossa em aspectos importantes. Compreender as suas adaptações permite-nos perceber melhor o nosso caminho evolutivo.”

Mas, quanto ao facto de as características do tórax dos neandertais poderem ter tido influência na sua extinção ou sobrevivência, Asier Gómez-Olivencia refere que não tem dados para responder a esta questão. Agora, a equipa quer continuar a reconstituir o modelo completo do Kebara 2. Quer também investigar se havia diferenças entre sexos na morfologia do tórax dos neandertais.

