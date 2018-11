Portugal e China vão construir pequenos satélites em conjunto

A visita oficial a Portugal do Presidente da China, Xi Jinping, em Dezembro, será marcada pela criação entre os dois países de um laboratório conjunto de investigação e desenvolvimento tecnológico para o espaço e para os oceanos. Irá chamar-se STARLab e a sua criação foi anunciada esta terça-feira pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor.

Neste laboratório pretende-se desenvolver tecnologias e sistemas de engenharia para melhorar o conhecimento, a gestão e a exploração sustentável dos oceanos e do espaço, esperando-se que promova ainda a abertura de centros de investigação em Portugal e Xangai (China). “Será um centro que tem como objectivo a concepção e construção de micro e nanossatélites, que terá um investimento a cinco anos de 50 milhões de euros”, disse ao PÚBLICO Manuel Heitor. Desses 50 milhões de euros, metade será assegurada pela China e a outra metade por Portugal.

“A metade portuguesa do investimento será pública e privada”, acrescentou o ministro, explicando que a parte pública do financiamento será assumida pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT, tutelada pelo Ministério da Ciência) e a parte privada por um consórcio entre a empresa Tekever, que trabalha na área do espaço, e o CEiiA (Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto, em Matosinhos), que trabalha na área dos oceanos. “É um investimento chinês em Portugal. A China está neste momento a construir um outro laboratório semelhante no Luxemburgo”, nota Manuel Heitor. “O centro é importante porque teremos acesso às tecnologias desenvolvidas na China.”

Para já, do lado chinês, o STARLab contará assim com a participação do Instituto de Microssatélites da Academia de Ciências Chinesa (que nos últimos 15 anos foi responsável pelo lançamento de quase 40 satélites para missões científicas) e do Instituto de Oceanografia da Academia de Ciências Chinesa. Do lado português, além da FCT, da Tekever e do CEiiA, a actividade do laboratório deverá envolver também universidades e centros de investigação portugueses, frisa um comunicado de imprensa do Ministério da Ciência.

Este projecto, especificou Manuel Heitor, resultou de um protocolo de cooperação assinado há cerca de um ano e meio entre a Tekever (que trabalha na área dos drones e da robótica de baixa altitude) e a Academia de Ciências Chinesa. Agora a Tekever quer expandir-se para a construção de pequenos satélites.

O laboratório deverá começar a funcionar em Março do próximo ano e terá dois pólos em Portugal – um em Matosinhos e outro em Peniche, onde os pequenos satélites serão fabricados.

Os objectivos do STARLab “estão alinhados”, segundo o comunicado de imprensa, com a criação do Centro Internacional de Investigação do Atlântico (AIR Centre), que irá olhar para espaço, atmosfera, oceanos, clima, energia e ciência de dados de forma integrada.

“O STARLab possui metas a nível científico que passam pelo estudo de fenómenos naturais e os seus potenciais impactos sistémicos e ambientais. Para tal, prevê o desenvolvimento de soluções tecnológicas baseadas, nomeadamente, em microssatélites e na sua integração com plataformas de exploração do mar profundo”, refere ainda Manuel Heitor, citado no comunicado. “Ao mesmo tempo, irá fortalecer uma parceria de longo prazo entre a China e Portugal nas áreas da ciência e tecnologia, passando a ser uma entidade de referência na Europa de colaboração com a Academia de Ciências Chinesa.”

