JPP propõe apoios até 300 mil euros para comunicação social privada na Madeira

O partido Juntos Pelo Povo (JPP) defende a atribuição de apoios entre 60 mil e 300 mil euros por ano aos órgãos de comunicação social privada na Região Autónoma da Madeira, indicou nesta segunda-feira o líder do partido.

"Chegou o momento de apoiar, também, os projectos jornalísticos de pequena dimensão sobretudo na área digital e os que promovem a informação junto das comunidades portuguesas", afirmou Élvio Sousa numa conferência de imprensa na Assembleia Legislativa da Madeira.

O partido deu entrada, nesta segunda-feira, no parlamento madeirense de um projecto de decreto legislativo com vista a alterar o Programa Regional de Apoios à Comunicação Social Privada.

O líder do JPP, também deputado, realçou que a iniciativa surge após conversações com as direcções nacional e regional do Sindicato dos Jornalistas e decorre da necessidade de imprimir uma "maior equidade e justiça" na atribuição de apoios à imprensa, nomeadamente aos projectos de pequena dimensão, como os digitais, que o "diploma em vigor condiciona".

O partido defende a introdução de um apoio financeiro anual que poderá ir de 60 mil euros (mínimo) até um limite de 300 mil euros (valor máximo), sublinhando a necessidade de incluir um critério específico para os projectos orientados para a diáspora madeirense.

"Estamos, no nosso entender, perante uma conjuntura de apoio que trará maior estabilidade aos projectos da comunicação social digital e promoverá o empreendedorismo e a criação de empregabilidade", disse Élvio Sousa, reforçando que "quanto mais pluralismo de informação existir, maior será a qualidade da democracia".

