Vista Alegre cria prémio para ilustração em porcelana

A icónica fábrica portuguesa Vista Alegre criou o Prémio Internacional de Ilustração em Porcelana, que irá galardoar o vencedor com dois mil euros. As inscrições já estão abertas e podem ser submetidas no site da marca até 31 de Dezembro.

Os concorrentes têm de ter mais de 18 anos e podem ser amadores ou profissionais. A ilustração tem de estar relacionada com o tema Espaço e será concebida no prato Saturn, peça da Vista Alegre premiada nos German Design Awards 2019. A inscrição tem o valor de 50 euros e só após o registo serão fornecidas mais informações quanto ao método de pagamento.

Depois do pagamento, os participantes têm de levantar o prato no museu da fábrica, em Ílhavo; em alternativa, a peça pode ser enviada por correio, ficando os custos dos portes a cargo do participante. Concluída a ilustração, os concorrentes têm de fotografar a obra e submeter a imagem digitalmente em formato JPG. O prato fica para o candidato. O regulamento completo pode ser consultado aqui.

Em comunicado de imprensa, a marca explica que o prémio “tem como objectivo fundamental potenciar a ilustração em porcelana, encorajando a construção de pontes e de novos diálogos entre a ilustração e o material cerâmico, suporte distinto, que abre novos caminhos à exploração artística”.

O vencedor da primeira edição do prémio será anunciado em Abril do próximo ano. Serão ainda seleccionados dez trabalhos para fazer parte de uma exposição — e do respectivo catálogo — no Museu Vista Alegre, prevista para Maio de 2019. O concurso, que está integrado na 3.ª edição do Ilustração à Vista, surge de uma parceria entre a fábrica de porcelanas criada em 1842, a Câmara Municipal de ílhavo e a Tcharan Editora.

